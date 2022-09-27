Как выехать из аккупированых территорий?- 27.09.2022 17:06
Как выехать россиянам из Росии?
Как гражданам Украины выехать из ТОТ через Грузию, Азербайджан и Казахстан.
Украинские граждане, находящиеся в Крыму и других временно оккупированных территориях Украины, могут оттуда выехать и попасть домой, в контролируемую Украину через Грузию, Азербайджан и Казахстан.
Разъяснение об особенностях въезда/транзитного проезда/выезда через эти страны предоставило Министерство иностранных дел Украины.
С перечнем документов для въезда в эти страны, режимом пребывания временно перемещенных лиц из Украины, а также с документами, по которым возможен выезд, можно ознакомиться в инфографике.
Если вы хотите вернуться в Украину или уехать в другую страну, но у вас нет необходимых документов, нужно обратиться в посольства Украины для их оформления.
Контакты горячих линий посольств Украины:
В Грузии (+995) 5950 822 88, email: emb_ge@mfa.gov.ua.
В Азербайджане +994 50 255 75 18, email: emb_az@mfa.gov.ua.
В Казахстане (+7) 7057 556 610, email: consul_kz@mfa.gov.ua.
При необходимости обращайтесь на горячую линию Минреинтеграции, для звонков из-за границы и с ТОТ через мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber +38(096)078-84-33.
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