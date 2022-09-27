



Депресія чи осінній блюз? Чим вони відрізняються і як подбати про себе з кінцем літа. - 27.09.2022 09:39

Варто подбати про себе з приходом осені.

Разом з дедалі коротшим світловим днем ​​і наростаючою сірістю за вікном псується і наш настрій. Як відрізнити осінню нудьгу від депресії?

Календарно-астрономічна осінь тільки-но почалася. У Європі цей час пов'язаний із меншою кількістю сонячного світла, яке досягає нас протягом дня. Навіть золота європейська осінь не компенсує того, що день стає коротшим, температура нижча, а за вікном все сірішим і сірішим. Вересень — це також час, коли ми повертаємося до своїх обов'язків після свят. Все це вганяє нас у депресію, нам важче вставати з ліжка і ми не маємо енергії у повсякденних справах. Як розпізнати, чи є цей стан тимчасовою чи сезонною депресією?

Тимчасове падіння настрою, а може, вже варто почати хвилюватися?

Чандра - це розмовний термін, що означає природне зниження активності нашого тіла після літа. Найчастіше це проявляється у вигляді дратівливості, слабкості у поєднанні з м'язовими чи головними болями. Наше тіло піддається зміні пір року і часто повільніше, ніж хотілося б, пристосовується до змін температури та тривалості дня. Таким чином, варто спостерігати, як довго триває такий стан та наскільки воно інтенсивне. Зазвичай вона вимагає спеціальних втручань чи фармакотерапії.

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Пам'ятайте, що не можна відмовлятися від того, що робить нас щасливими.

Що таке сезонна депресія?

Якщо хандра триває два тижні і більше, це може означати, що ми боремося із сезонною депресією. Так зване САР (сезонний афективний розлад) включає депресивні розлади в залежності від пори року — деякі люди також почуваються гірше навесні і влітку.

Симптоми, на які варто звернути увагу, це в першу чергу падіння настрою, але також і розлади концентрації уваги, низька самооцінка, думки про відставку та невиправдану вину. Деякі люди також можуть відчувати тривогу, безсоння. ізоляція себе від навколишнього середовища. Симптоми характерні для цієї пори року-осінь і зима в основному пов'язані зі збільшенням ваги та небажанням спілкуватися, весна та літо-з дратівливістю, безсонням та агресивною поведінкою. САР частіше вражає жінок, ніж чоловіків. Це поширеніше, ніж здається. У країнах помірного поясу на них страждає від 4 до 10% населення.



Чому падає енергія?

І хандра, і грусть пов'язані з порушеннями нейротрансмітерів у нашому мозку. Як довго продовжаться симптоми і якою буде їх тяжкість, залежить від порушення регуляції таких месенджерів, як: серотонін, дофамін, мелатонін і норадреналін. Їхні сезонні або навіть добові коливання, а також пов'язані з ними зміни настрою та активності не є приводом для паніки, але коли вони зберігаються та посилюються, ми не повинні їх недооцінювати.

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Психолог радить вам записувати свої думки.

Як упоратися з осіннім депресивним настроєм?

Як допомогти собі восени? Насамперед варто подбати про регулярний сон. Активний відпочинок на свіжому повітрі також важливий – щоденні прогулянки дозволять упіймати останні промені сонця. Варто спланувати свій день з розумом – зі списку щоденних справ залишити лише справді потрібні та виконувати їх невеликими кроками. Людям, які хочуть стежити за своїм настроєм, може бути корисно вести щоденник або щоденну, нехай навіть 15-хвилинну релаксацію у поєднанні з медитацією. Також варто скористатися фототерапією, тобто світлотерапія - її завдання - імітувати умови більшого сонячного світла. Зверніть увагу, світлотерапія - це не те саме, що відвідування солярію! Також у нашому розпорядженні завжди є маленькі радощі, наприклад, читання уривка з улюбленої книги або вечір із серіалом. Подовження осінніх вечорів - це ще й можливість провести час вдома, насолоджуючись улюбленим заняттям.

Пам'ятайте, що млявість відрізняється від сезонної депресії серйозністю симптомів та їх тривалістю. Тож давайте уважно стежити за тим, що змінюється у нашому самопочутті, і пам'ятати, що ми не завжди функціонуємо на 100%.

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