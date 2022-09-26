отже, за 5 днів до 1.10.22р., вказаний документ досі не було офіційно опубліковано, тому він ще не набрав чинності?

«У підпункті 1 пункту 3 наказу Міністерства оборони України від 07 лютого 2022 року N 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 11 жовтня 2021 року N 313", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2022 року за N 348/37684, слова та цифри "з 01 жовтня 2022 року" замінити словами та цифрами "з 01 жовтня 2023 року"», - йдеться в тексті указу, який 12 вересня зареєстрували в Мінюсті.

Таким чином взяття жінок на військовий облік на рік планувало ся відтерміновати до 1 жовтня 2023 року.

Постановка жінок на військовий облік. Що пропонують змінити 550 31 січня 2022 15:40 Міноборони України розробило нову редакцію наказу про військовий облік жінок, скоротивши кількість спеціальностей.

Українки від 18 до 60 років мають стати на військовий облік, якщо їх спеціальності та професії є у ​​спеціальному списку Міністерства оборони України.

Після того, як документ отримав негативний відгук у суспільстві, Міноборони розробило нову редакцію наказу, про що повідомив голова відомства Олексій Рєзнік.

Перелік професій скоротили — замість 35 буде лише 14 спеціальностей, які близькі до 100 військово-облікових спеціальностей. На обов'язковий військовий облік все одно доведеться ставати жінкам, зайнятим у сфері електроніки, медицини, фінансів, зв'язку, бухгалтерського обліку та аудиту, а також метрології та картографії.

У відомстві запевнили, що за ухилення від постановки на військовий облік жінок не штрафуватимуть, оскільки, згідно з українським законодавством, за таке порушення можуть штрафувати військовозобов'язаних, тобто жінок можуть штрафувати лише після того, як вони стануть на військовий облік.

Крім того, у Міністерстві оборони розглядають можливе запровадження добровільної постановки на військовий облік тих жінок, спеціальностей яких немає у обов'язковому списку.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2021 року на сайті Верховної Ради опублікували проект №6482 про внесення змін до закону про військовий обов'язок та військову службу. Пізніше 11 січня 2022 року в парламенті зареєстровано законопроект №6482-2, в якому пропонується доповнити частину одинадцяту нормою, згідно з якою жінки, придатні до військової служби, за власним бажанням можуть бути взяті на військовий облік за віком: до 50 років – за офіцерськими званнями , до 45 років – за іншими військовими званнями.

Зазначимо, що раніше у Збройних силах та Міноборони попереджали, що за ухилення від військового обліку жінкам загрожуватиме штраф, але лише з 2023 року.

Раніше «Місто Х» писав, що парламент наприкінці 2021 року зареєстрував законопроект про зміни до закону «Про військовий обов'язок та військову службу». Автори документа пропонують зробити добровільним військовий облік для жінок, за винятком медиків.

Нагадаємо, згідно з наказом Міноборони, який набув чинності 17 грудня 2021 року, жінки певних професій віком від 18 до 60 років мають ставати на облік як військовозобов'язані. За умови, що вони придатні до військової служби за станом здоров'я. Серед професій, які потрапили під обов'язковий військовий облік, — програмісти, лікарі, юристи, журналісти, музиканти, соціальні працівники, бухгалтери, співробітники ресторанів та готелів.

Після бурі невдоволення, яка зчинилася в українському суспільстві після новини про постановку на військовий облік жінок, у владних кабінетах швидко відрапортували, що список професій буде переглянуто у бік скорочення. Про це на своїй facebook-сторінці повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич.