



На Киевщине уже завершены работы на около 1700 объектах, пострадавших во время боевых действий - 08.09.2022 16:46

Алексей Кулеба: на Киевщине уже завершены работы на около 1700 объектах, пострадавших во время боевых действийПолномасштабная война России против Украины продолжается. Несмотря на это, в Киевской области идет процесс восстановления поврежденных и разрушенных объектов инфраструктуры. Об этом сообщил в своем видеообращении глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.

«На сегодняшний день уже завершены работы на около 1700 объектах. Еще на 1300 – ремонтные бригады продолжают работать. В ближайшее время мы завершим и эти объекты», – отметил Алексей Кулеба.

Кроме того, он отметил, что к началу учебного года отремонтировали 47 учебных заведений, из них 31 заведение общего среднего образования и 16 заведений дошкольного образования. В 80 школах и 33 садах работы продолжаются. Они будут завершены к концу этого года.

Также Алексей Кулеба отметил, что идет восстановление и жилищного фонда.

На Киевщине повреждено 1534 многоэтажных дома, из них 161 – разрушен до основания. В настоящее время отремонтировано 119 многоквартирных домов. Еще около 300 находятся в процессе обновления. Из 22 тысяч поврежденных частных домов почти 5000 разрушены полностью. 623 домохозяйства уже восстановили. Почти 800 – в процессе ремонта.

Кроме того, он отметил, что осмотрены 18409 объектов, в отношении которых уже разработаны соответствующие документы. Это 76% от общего количества повреждений.

«Предварительно, до конца 2022 года мы планируем восстановить около 10 тысяч пострадавших от боевых действий объектов. Впереди очень много работы. Уверен, мы со всем справимся! Главное – единство усилий. Благодарен каждому, кто помогает восстанавливать Киевщину», – подытожил Алексей Кулеба.

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