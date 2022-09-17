Украинские беженцы в Польше не платят налоги! Срочная новость!

- 24.09.2022 12:33
Украинские беженцы в Польше не платят налоги! Срочная новость!

Украинские беженцы не должны платить налоги с украинских доходов - считается с марта 2022 год. Но внезапно была изменена позиция Минфина Польши. Давайте разбираться.

Недавно Минфин Польши дал комментарий польскому СМИ money.pl о налогообложении доходов украинцев: доходы украинцев от украинских работодателей должны облагаться налогом в Польше, если украинец находится в Польше более 183 дней. В таком случае облагаются, в частности, и доходы, полученные до достижения 183 дней. 

Почему это важно?

По состоянию на август 2022 года более 1 миллиона 320 тысяч украинцев получили PESEL в Польше (налоговый номер, свидетельствующий о временной защите). Часть из них продолжают работать на украинских работодателей и платить налоги в Украине.

Какова позиция Минфина Польши?

Несколько дней назад Минфин Польши вышел с позицией, создающей проблемы для украинского бюджета и украинцев, продолжающих работать удаленно из Польши по украинским контрактам.
Таким образом, Министерство финансов Польши по запросу польского СМИ заявило: “В соответствии со статьей 15 польско-украинского соглашения об избежании двойного налогообложения, если украинский налоговый резидент выполняет оплачиваемую работу на территории Польши и его вознаграждение выплачивается украинским работодателем, не имеющим постоянного постоянной должности в Польше он обязан платить налог в Польше, если его пребывание превышает 183 дня в календарном году. В такой ситуации все доходы, связанные с выполнением работы на территории Польши, подлежат налогообложению в Польше, т.е. также доходы, полученные до превышения порога 183 дней пребывания на территории Польши”.
Аналогичные выводы размещены на вебсайте podatki. gov. pl.

Какая информация была доступна ранее?

В июле 2022 года BRDO обнародовал новость о том, что украинцы, работающие удаленно из Польши, имеют шансы продолжить платить налоги только в Украине. Основанием для новости было обнародовано письмо Минфина Польши, которое BRDO получило в ответ на адвокационную кампанию за сохранение налогов украинцев, начатое в мае 2022 года. Ознакомиться с текстом письма можно по ссылке в первом комментарии.
Публикуя это сообщение, мы отмечали, что оно не имеет статуса нормативного акта, но при этом действительно интерпретировали его как положительный подход. К сожалению, Минфин Польши изменил свою позицию. Новая позиция, обнародованная на днях, больше не содержит информации о специальных правилах по уплате налогов украинцами до 31 декабря 2022 года или возможности сохранения центра жизненных интересов украинских беженцев в Украине в военное время.

Что делать украинцам, работающим удаленно из Польши?

Что делать для сохранения налоговых поступлений Украины?

Как работают аналитики с этой темой?
Ответы на эти и другие вопросы здесь
отметим, новости касаются тех украинцев, кто получает доходы на основании трудовых отношений; позиция по ФОП пока не известна.

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