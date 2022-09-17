Что можно оформить в Чехии, если статус защиты не дают?

- 24.09.2022 13:11
Что можно оформить в Чехии, если статус защиты не дают?

Что оформить беженцу в Чехии, если статус защиты не предоставляют?

Вопрос: Что делать, если у меня нет права на временную защиту, но и не могу вернуться в Украину или другую страну?

Здесь в Латвии для меня работы нет, дочери 15 лет. Один человек работает. А его завод предупредили, что будет работать до конца августа. Вот мы и хотим переехать в Чехию и работать, но он не знает, как быть с его ВНЖ

Ответ: Вы можете подать заявление на получение визы толерантности (свыше 90 дней) в отделении OAMP MV.

Подайте заявку лично. С заявлением необходимо подать:

• заранее заполнить анкету заполнить анкету и иметь марку на сумму 300 крон (для уплаты административного сбора только в отделениях Чешской почты) за принятие заявки

• принести одну фотографию паспортного размера (45х35 мм).

• предъявить загранпаспорт, однако если он есть у вас, предъявить документы, подтверждающие наличие препятствия, которое важно вам покинуть территорию Чешской Республики. Этот документ может быть заменен вашим афидевитом, только если факты общеизвестны.

Заявление на визу не рассматривается на месте. Законный срок оформления решения заявления 30 дней. Уведомление о результате решения получите по почте. Если вы не предъявите одно из приведенных выше требований или не уплатите административный сбор. Такой запрос будет считаться неприемлемым и возвращен вам.

Виза толерантности действительна только на территории Чешской Республики. После выезда она автоматически аннулируется. Владельцы этой визы не являются участниками государственного медицинского страхования. Также не имеют права подать заявку на гуманитарную помощь и не получают никакой дополнительной помощи. В то же время, эта виза не дает права на свободный доступ к рынку труда, поэтому для получения разрешения на трудоустройство необходимо обращаться в одно из отделений Государственной службы занятости.

Более подробная информация об этом типе визы есть там же, на сайте.

Что делать, если у меня нет права на временную защиту, но и не могу вернуться в Украину или другую страну?

Вы можете подать заявление на получение визы толерантности (свыше 90 дней) в отделении OAMP MV. Подайте заявку лично. К заявлению необходимо подать:

• заранее заполнить анкету заполнить анкету и иметь марку на сумму 300 крон (для уплаты административного сбора только в отделениях Чешской почты) за принятие заявки

• принести одну фотографию паспортного размера (45х35 мм).

• предъявить загранпаспорт, однако если он есть у вас, предъявить документы, подтверждающие наличие препятствия, которое важно вам покинуть территорию Чешской Республики. Этот документ может быть заменен вашим афидевитом, только если факты общеизвестны.

Заявление на визу не рассматривается на месте. Законный срок оформления решения заявления 30 дней. Уведомление о результате решения получите по почте. Если вы не предъявите одно из приведенных выше требований или не уплатите административный сбор. Такой запрос будет считаться неприемлемым и возвращен вам.

Виза толерантности действительна только на территории Чешской Республики. После выезда она автоматически аннулируется. Владельцы этой визы не являются участниками государственного медицинского страхования. Также не имеют права подать заявку на гуманитарную помощь и не получают никакой дополнительной помощи. В то же время, эта виза не дает права на свободный доступ к рынку труда, поэтому для получения разрешения на трудоустройство необходимо обращаться в одно из отделений Государственной службы занятости.

Источник: mvcr. cz/clanek /ru.aspx

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Ключові слова: Чехи отказала в статусе временной защиты, как работать в Чехии

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