Как сменить страну временной защиты беженцы из Украины

- 26.08.2022 14:31
Как сменить страну временной защиты беженцы из Украины

Как изменить страну временной защиты человеку, который уехал из Украины и уже получил статус временной защиты в одной стране?

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Согласно директиве Евросоюза, каждый бегущий из Украины от войны имеет право изменить страну защиты. Да, многие украинцы сначала поехали в Польшу, затем сменили страну защиты на Германию или Чехию.

Обязательный момент: необходимо учитывать, что если изменить статус временной защиты в одной стране на другую, то в первой стране статус временной защиты прекращается и все получаемые права и льготы и выплаты также прекращается, сообщает портал ЛексЮкрейн.

Чтобы получить статус временной защиты в стране номер 2, человеку придется начинать процедуру с самого начала в этой новой стране. Однако есть очень важный нюанс, что согласно той же директиве ЕС, страна номер 2 имеет право отказать в статусе временной защиты. Так, по состоянию на июль 2022 г., в Чехии отказали более 1400 лицам, претендентившим на статус временной защиты в этой стране. Среди причин было названо также наличие статуса временной защиты в другой стране.

Таким образом, очень важными условиями для запроса статуса временной защиты в другой стране есть отказ от статуса временной защиты в первой стране. Также миграционная служба Германии известила всех о том, что все желающие получить статус временной защиты повторно в Германии имеют право написать запрос в миграционную службу. Однако это и ловушка, потому что на момент написания письма человека, вероятно, будет еще статус защиты первой страны.

Конечно, решать каждому индивидуально. Но мы рекомендуем перед запросами о статусе защиты во второй стране отказался от статуса защиты в первой стране. Тем более что во многих странах Европы статус временной защиты выдавался по форме ВНЖ. Что само по себе говорит о том, что человек находится в безопасности. Это также может стать причиной отказа в предоставлении статуса временной защиты в стране №2.

Платинова Буковина Чернівці

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