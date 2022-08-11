



Експерти розповіли, які продукти покращують пам’ять людини - 26.08.2022 13:08



Основна причина погіршення пам’яті у людини — це природні процеси старіння людського організму. Даний процес є незворотнім і вплинути на нього людина не може. Проте, зір псується не лише з роками, але й через неправильне харчування. Саме такого висновку дійшли вчені Рурського університету в Німеччині. І на даний чинник людина може впливати.

Що підвищує ефективність роботи людського мозку?

Рівень розвитку деменції тісно пов’язаний зі способом життя людини. Щоб сповільнити процес старіння мозку важливо підтримувати фізичну та мисленнєву активність. Для цього спеціалісти рекомендують більше спілкуватися з рідними та близькими, читати книги чи грати в ігри (в тому числі азартні розваги на офіційних сайтах онлайн казино).

Крім цього, тренувати пам’ять допомагають різноманітні головоломки, вікторини, кросворди, інтелектуальні бесіди тощо. Ідеальним способом покращення пам’яті є заучування віршів.

Що стосується вітамінів та мінералів, які стимулюють роботу мозку, до них відносять:

- вітаміни B та D сприяють засвоєнню білка та росту мозкових клітин;

- магній є чудовим тонізуючим засобом, який позитивно впливає на всю нервову систему та нервові закінчення зокрема;

- вітамін К сприяє синтезу жирів, які є необхідними для росту та розвитку мозкових клітин;

- вітаміни А та С зміцнюють імунітет, що в свою чергу сприяє збільшенню активності мозку;

- лютеїн та астаксантин покращують зорову пам’ять.

Експерти зі здорового харчування переконані, що пам’ять погіршується через те, що мозок людини не отримує достатню кількість перелічених вище речовин. Саме тому вкрай важливо харчуватися правильно та збалансовано.

Які продукти необхідно вживати щодня, щоб покращити пам’ять?

- Жирна риба (найкраще підходить лосось або форель). Вона містить у своєму складі велику кількість поліненасичених жирних кислот Омега-3, які необхідні мозку для синтезу та засвоєння інших корисних речовин.

- Горіхи багаті цинком та магнієм, які зменшують відчуття тривоги та покращують настрій, здатність концентруватися та пам’ять загалом.

- Чорниця є незамінним джерелом природних антиоксидантів, які захищають клітини мозку від передчасного старіння та руйнування.

- Броколі, в якому міститься магній та вітамін К, поліпшує мозкову активність.

- Морква. До складу моркви входить лютеолін, який знижує ризик запальних процесів в мозку.

- Цільнозерновий хліб є джерелом “повільних” вуглеводів, які насичують мозок енергією. Крім цього, дуже корисними для мозку вважаються коричневий рис, цільнозернові макарони.

- Чорний шоколад та какао. Какао-боби багаті природними антиоксидантами флавоноїдами, які піднімають настрій та самопочуття людини загалом.

- Помідори містять у своєму складі антиоксидант лікопін, який позитивно впливає на мозкову активність.

- Яйця. Домашні яйця багаті білком, вітамінами та корисними жирами, які покращують роботу мозку загалом.

- Шавлія покращує здатність до концентрації. Її можна вживати у свіжому чи засушеному вигляді.

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