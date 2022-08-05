



У Чернівцях судитимуть місцевого жителя за викрадення велосипеда - 24.08.2022 13:39

На початку липня до поліції звернулася жителька обласного центру з повідомленням про крадіжку двоколісного транспортного засобу. Правоохоронці встановили особу порушника та наразі довели його причетність до вчинення протиправних дій. Чоловіку, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, за незаконне заволодіння чужим майном в умовах воєнного стану загрожує до 8 років позбавлення волі.

В ході досудового розслідування співробітники поліції Чернівецького районного управління поліції з’ясували, що 40-річний місцевий житель переліз через паркан та проник на територію господарства заявниці, звідки викрав спортивний велосипед. Сума збитків завданих потерпілій становить понад 11 тисяч гривень.

Поліцейські зібрали достатню кількість доказів протиправної діяльності чоловіка та скерували матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом до суду для розгляду.

Зловмисник обвинувачується у скоєнні правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво в кримінальному провадженні здійснював Заставнівський відділ Чернівецької окружної прокуратури.

Платинова Буковина Чернівці

Джерело: Фото - ілюстрація

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