



Політики почали рідше приїзджати в Україну. Для чого в Україну їдуть Ердоган та Гутеріш? - 17.08.2022 13:01

До нас їдуть Ердоган та Гутеріш. Чого чекати Україні від візиту президента Туреччини та генсека ООН?

Вже завтра до Львова приїдуть генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш і, зважаючи на все, президент Туреччини Тайіп Ердоган. Візити досить несподівані, а отже, й предмети обговорення з українською владою мають бути гранично конкретними.

Українське керівництво з перших днів війни і до середини літа було розбещене світовою увагою. Зустрічі з першими особами держав буквально у щоденному режимі, виступи на головних світових майданчиках (ООН, Давос, Європарламент, Конгрес США), участь у головних лакшері-тусівках («Оскар», Канни, «Гріммі»), портрети перших осіб на світових обкладинках ЗМІ…

Але вже в липні картинка почала помітно змінюватись. У західних виданнях все більше почало з'являтися матеріалів із критикою Зеленського та його оточення. Були неприємні розслідування та фільми про торгівлю зброєю, був скандальний звіт Amnesty International. І хоча в ВП все це традиційно списували на підступи Кремля, факти в наявності – західні перші особи рідше стали відвідувати Україну.

28 липня до Києва приїхав президент Літви. 2 та 3 серпня до Зеленського навідалися міністри закордонних справ Польщі та Естонії. І, власне, все. Далі до нас почали їздити тільки екси, начебто колишнього генсека ООН, який учора відвідав Київ на пару із колишнім президентом Колумбії.

І ось через три тижні в Україну (але навіть, судячи з анонсу, не до Києва) приїжджають топові особи світової політики. Але тут є свої нюанси. І Гутерріш, і Ердоган – це не класичні представники західного істеблішменту, які сфотографуються із Зеленським, на спільному брифінгу в унісон назвуть Путіна «маніяком» і закликатимуть запровадити проти РФ ще більше санкцій.

Гутерріш очолює ООН і хоча він сам португалець, але за місцем роботи та своєю посадою зобов'язаний стримуватися в оцінках війни в Україні. А в ООН ці оцінки дуже відрізняються від оцінок НАТО. Ердоган же взагалі очолює країну, яка не тільки не ввела жодної санкції проти Росії, але навпаки, після свого недавнього візиту до Сочі оголосила про наміри втричі збільшити російсько-турецький товарообіг. Тому цілі візиту цих двох людей явно не медійно-іміджевого характеру.

Щодо конкретики. Гутерріша цікавлять дві теми: зерно та ЗАЕС. Формально заявлено три – ще й обстріл колонії у Оленівці – але насправді нікого це питання, окрім родичів загиблих, особливо не цікавить. Набагато важливіше для генсека ООН інше. По-перше, зрозуміти, чому після підписання «зернової угоди» у Стамбулі з одеських портів зерно все одно вивозиться вкрай мляво. А те, що Гутерріша цю тему цікавить, свідчить і те, що після Львова він ще й поїде до Одеси.

По-друге, генсек ООН порушить тему навколо Запорізької АЕС. Наразі вирішується, як інспекція МАГАТЕ може дістатися ЗАЕС. У Києві наполягають, що заїзд може бути лише через територію України, про що ми вже писали. У Москві пропонують опрацювати «інші маршрути».

При цьому в Офісі президента вже чітко окреслили свої найближчі плани на ЗАЕС: демілітаризацію станції та передачу її під міжнародний контроль. У такому разі Україна зможе не лише комфортно пройти зиму, а й продавати надлишок електроенергії до Європи. А ось без ЗАЕС це зробити неможливо.

А щоб у світі побажання України були максимально почуті, президент Зеленський записав характерний відеозвернення:

«Будь-який радіаційний інцидент на Запорізькій АЕС може виявитися ударом і по країнах Європейського Союзу, і по Туреччині, і по Грузії, і по більш віддалених регіонах. Все залежить тільки від напряму та сили вітру. Якщо через дії Росії станеться катастрофа, наслідки можуть вдарити і тими, хто поки що мовчить».

Характерно, що в ООН прямо не твердять, хто саме обстрілює ЗАЕС. І загалом це резонне рішення, яке дозволяє вести спілкування з двома сторонами. Але те, що у світі не хочуть отримати гігантську зону відчуження у центрі Європи – це факт. І із Зеленським розмовлятимуть, як цього можна уникнути.

Але Гутерріш все ж таки постать не суб'єктна і багато в чому номінальна. Сама ООН вже перетворилася на рудимент міжнародної політики, який принципово ні на що не впливає. По суті, це міжнародний майданчик, на якому сторони можуть один одного облити «помиями», але інструментів вирішення якихось предметних питань ООН давно вже не має.

Власне тому позиції Гутерріша посилює присутність Ердогана. Туреччина після 24 лютого значно зміцнила своє міжнародне становище, продемонструвавши свою суб'єктність, і навіть отримавши масу економічних вигод від війни. Країна перетворилася на великий зерновий, газовий та транспортний хаб, примудряється запускати спільні економічні проекти з РФ та водночас торгувати зброєю з Україною.

При цьому позицію та розташування Ердогана для Офісу президента важко переоцінити. Якщо між Ердоганом і Зеленським буде досягнуто конкретних домовленостей, їх, звичайно, можна буде не виконати, але треба також враховувати, що це принесе і великі витрати.

В адміністрації Ердогана вже назвали причину візиту президента Туреччини, а саме: «обговорення кроків для припинення конфлікту в Україні дипломатичним шляхом, за рахунок активізації діяльності механізму, створеного для експорту українського зерна на світові ринки». Формулювання дещо плутане, де світ в Україні прив'язується чомусь до експорту українського зерна. Але все ж таки саме зернова угода – це поки що єдине, чому вдалося домовитися Росії та Україні, нехай і через посередників.

Інша річ, що місію Ердогана навряд чи буде досягнуто на цій зустрічі. В Україні мир на умовах територіальних поступок є неприйнятним, інакше це призведе до демонтажу всієї системи влади. Ну, і параметри майбутнього світу все ж таки навряд чи обговорюватимуться на рівні президентів Туреччини та генсека ООН, а ось те, що вони можуть озвучити позицію більш впливових сил – цілком можливо.

Але конкретно для української влади це будуть важкі і навряд чи приємні зустрічі, особливо з урахуванням змін настроїв, що почалися, у західних союзників.

матеріал команди Кліменко-Тайм



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