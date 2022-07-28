У Чернівцях перед судом постане чоловік за продаж для ЗСУ позашляховиків, завезених як гуманітарна допомога

- 17.08.2022 11:00
У Чернівцях перед судом постане чоловік за продаж для ЗСУ позашляховиків, завезених як гуманітарна допомога

У Чернівцях перед судом постане чоловік за продаж для ЗСУ позашляховиків, завезених як гуманітарна допомога

Нагадаємо: у червні цього року співробітники поліції Чернівецької області, СБУ та прокуратури встановили причетність зловмисника до продажу чотирьох таких автівок на загальну суму майже пів мільйона гривень. Наразі слідчі поліції завершили досудове розслідування відносно 48-річного буковинця.

Під час досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що на початку червня представник благодійної організації ввіз на митну територію України автомобілі «Nissan Navara Rally Raid», «Mercedes-Benz ML», «Mitsubishi L200» і «Toyota Rav4» в якості гуманітарної допомоги.

Слідчі поліції встановили, що чоловік налагодив незаконний механізм збуту автомобілів, залучивши до цього жінку, яка займається волонтерською діяльністю. Буковинка шукала транспортні засоби для потреб військових, а «благодійник» запропонував їй придбати наявні автівки. Саме під час передачі коштів за останній з проданих автомобілів поліцейські затримали зловмисника в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Загалом з продажу гуманітарної допомоги порушник отримав майже пів мільйона гривень.

Під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури слідчі поліції передали завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт відносно зловмисника для розгляду до суду. Чоловіку інкримінують вчинення злочину, передбаченого частиною 3 статті 201-2 (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України.

За продаж гуманітарної допомоги в значному розмірі під час воєнного стану чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Платинова Буковина Чернівці

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