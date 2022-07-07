



Правоохоронець намагався пограбувати обмінник та вбив людину - 20.07.2022 15:48

У Рівному ДБР повідомило про підозру правоохоронцю, який під час спроби пограбувати обмінник вбив людину



Працівники Територіального управління ДБР Хмельницького повідомили про підозру правоохоронцю, який намагався пограбувати обмінник в одному із торговельних центрів Рівного та вбив людину.

19 липня 2022 року близько 10:40 під час спроби пограбування правоохоронець застосував табельну зброю. Правопорушник взяв в заручники касира магазину та погрожував її вбити, якщо співробітниця обмінника не виконає його вимоги.

У сутичку втрутився чоловік, який спробував самотужки затримати злочинця. Правоохоронець наніс щонайменше три удари ручкою пістолета по голові чоловіка, а згодом двічі вистрілив у нього. Потерпілий загинув на місці події.

Правоохоронець втік з місця злочину, проте протягом двох годин був затриманий. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.

За попередньою інформацією, зловмисник вирішив здійснити пограбування через борги. Свою вину визнає частково.

Правоохоронець підозрюється в умисному вбивстві з корисливих мотивів та розбої, спрямованому на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах, вчиненому в умовах воєнного стану (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Рівненська обласна прокуратура.

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