



Что на самом деле означает отстранение Венедиктовой и Баканова - 19.07.2022 14:17

Сигнал всем? Что на самом деле означает отстранение Венедиктовой и Баканова

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов и генпрокурор Ирина Венедиктова на брифинге, на котором сообщили о подозрении двум народным депутатам Украины в государственной измене и покушению на растрату национальных ресурсов. 11 мая 2021 года.

Против генерального прокурора Украины и главы СБУ начато служебное расследование.

В настоящее время топ-чиновники отстранены. Вопрос об увольнении будет поднят по результатам проверки.

Исполнять обязанности будут заместители (расписали, чем интересны).

Президент Украины 17 июля 2022 года временно отстранил от должностей генеральную прокурорку Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Реальные причины публично неизвестны, официальная — слишком много предателей в правоохранительных органах.

Запрет рассказывает о процедуре увольнения руководителей СБУ и ОГП во время военного положения.

Отстранение Венедиктовой и Баканова

Руководители ОГП и СБУ устранены на 100 дней, пока будет проводиться проверка. В итоге хотят узнать, почему ключевые органы не дали ожидаемых результатов в борьбе с предателями.

«Речь об увольнении этих двух должностных лиц пока не идет. Речь идет о том, что генеральный прокурор отстранен от должности, а глава СБУ временно отстранен от выполнения возложенных на него обязанностей. Это связано с тем, что президент и мы все достаточно долго ждали более конкретных и, возможно, радикальных результатов от руководителей этих органов по очищению от коллаборантов и государственных изменников», — рассказал заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов.

По его словам, даже в этих правоохранительных органах обнаруживают коллаборантов. Поэтому, «чтобы сделать невозможным потенциальное влияние должностных лиц на уголовные производства, которые расследуются в отношении работников СБУ и прокуратуры», президентом были приняты соответствующие решения.

Зеленский в своем выступлении озвучил, что по состоянию на 17 июля 2022 года:зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов;

в 198 уголовных производствах соответствующим лицам поставлено в известность о подозрении;

более 60 сотрудников органов прокуратуры и СБУ остались на оккупированной территории и работают против нашего государства.

Верховная Рада Украины 19 июля 2022 265 голосами уволила Ивана Баканова с должности главы СБУ.

В зале он не присутствовал, но коммуникационные каналы СБУ распространили его обращение. Основной месседж состоит в том, что «СБУ – не политическая структура, а ее глава – не политик. Мы занимались делами, а не пиаром».

Глава СБУ и генпрокурор: есть ли устранение законным

В указе президента говорится, что Венедиктова была отстранена в соответствии с частью второй статьи 11 закона Украины «О правовом режиме военного положения».

«Президент Украины в период действия военного положения может принять решение об отстранении от занимаемой должности должностного лица, назначении на должность и освобождении от должности которого отнесены к его полномочиям, и возложении на соответствующий период исполнения обязанностей на другое лицо», — отмечается в статье закону.

То есть да, отстранение законно, но не означает увольнения.

Согласно Конституции Украины (статья 1311), досрочное освобождение от должности осуществляется президентом исключительно с согласия Верховной Рады.

Процедура само освобождение во время военного положения не отличается от применяемой в мирное время:

парламент голосует за выдвижение недоверия генеральному прокурору; Президент выносит окончательное решение и подписывает соответствующий указ. Основания для увольнения, согласно статье 42 закона «О прокуратуре»:

заявление генерального прокурора об увольнении по собственному желанию;

на основании представления соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное производство, или Высшего совета правосудия;

при наличии задолженности по уплате алиментов на содержание ребенка;

выражение ВРУ недоверия генеральному прокурору;

истечение срока пребывания в должности Генерального прокурора.

Глава СБУ Иван Баканов был отстранен от исполнения обязанностей на основании статьи 47 Дисциплинарного устава ВСУ от 24 марта 1999 года. Дело в том, что глава Службы безопасности военнослужащий, поэтому к нему действительно возможно применение норм, предусмотренных именно для устранения и увольнения военных.

«Неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или другие тяжкие последствия или создавшее угрозу наступлению таких последствий, является основанием для отстранения такого военнослужащего от исполнения служебных обязанностей», — говорится в статье устава.

Решение принимается командиром/начальником, то есть во время действия военного положения – президентом Украины, который является главнокомандующим Вооруженными силами. Устранение производится на период проведения служебного расследования. В случае, если вины военнослужащего не докажут, оно должно быть отменено.

Кто заменит Баканова и Венедиктову

Пока ведутся проверки, обязанности генерального прокурора Украины, согласно указу президента, будет временно выполнять заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко.

С мая 1998 по март 2006 года он работал в органах прокуратуры Киева, а позже — Киевской области. С мая 2010 по июнь 2018 Симоненко работал в СБУ на офицерских должностях. В 2020 году стал заместителем генеральной прокурорки, подписывал подозрения Порошенко и руководил расследованием убийства Павла Шеремета.

По информации Украинской правды, чиновник также причастен к громкому коррупционному делу в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова, подозреваемого во взяточничестве. В 2021 году Симоненко, являясь заместителем генеральной прокурорки, якобы поспособствовал быстрому закрытию этого дела без последствий для Татарова — он передал его рассмотрение СБУ, отстранив НАБУ. Считается, что таким образом дело просто замяли, ведь тот не понес никакого наказания.

Исполнять обязанности главы СБУ президент временно назначил Василия Малюка. Он бригадный генерал, работал в региональных управлениях СБУ на разных должностях, а с 2020 года перешел в центральное управление. До июля 2021 был начальником Главного управления СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. С 16 февраля 2022 года был заместителем министра внутренних дел, а уже с марта – первым заместителем Баканова.

Платинова Буковина Чернівці

Всі новини