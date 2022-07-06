Президент України Володимир Зеленський зняв з посад Баканова та Венедиктову

- 18.07.2022 14:20
Президент України Володимир Зеленський зняв з посад Баканова та Венедиктову

17 липня гучні кадрові перестановки відбулися в Україні, а саме кадрові зміни у правоохоронних органах.

Президент України Володимир Зеленський підписав Укази, якими зняв з посади голову СБУ Івана Баканова та усунув з посади Генпрокурора Ірину Венедиктову.

Чому відбулися ці кадрові зміни, про це розповіли експерти. В Указі Президента зазначено, що главу СБУ звільнили відповідно стаття 47 Дисциплінарного статуту. А саме за невиконання або погане виконання службових обов'язків, що призвело до жертв або інших тяжких наслідків або ж створило загрозу настання таких наслідків, які є підставою для звільнення військовослужбовців.

Також важливо відзначити, що ця норма закону передбачає, що наказ звільнення може бути скасований після результатів службового розслідування. А Ірину Венедиктову усунули з посади відповідно закону України про правовий режим військового стану. Де зазначено, що президент України в період дії Військового стану може ухвалити рішення щодо усунення чиновника з посади.
Коли Володимир Зеленський увечері у своєму звернення пояснив свою позицію, він сказав, що в українських спецслужбах знайшлися сотні зрадників. За словами Зеленського, сьогодні зареєстровано понад 600 кримінальних справ про державну зраду та колобораційну діяльність працівників органів прокуратури та досудового розслідування (та інших правоохоронних органів).

Також 60 працівників органів прокуратури та СБУ залишилися на окупованій території та працюють проти України. Саме через це у Президента постає багато запитань до відповідних керівників органів.

Заступник керівника офісу президента Андрій Смирнов пояснив, що зараз про звільнення не йдеться. Їх лише усунули з посад. Це було зроблено, щоб унеможливити потенційно вплив Баканова та Венедиктової на кримінальні справи що розслідуються відносно працівників Прокуратури. Що буде далі покаже час, коли будуть проведені службові перевірки  а розслідування. Вже за їхніми результатами Президент вирішить, звільняти або не звільняти голову СЬУ та Генпрокурора.

Хто ж замість Баканова і Венедиктової? Вже відомо, що обов'язки генпрокурора тимчасово виконуватиме Олексій Симоненко. Він був із заступником Ірини Венедиктової. А СБУ очолив Василь Малюк - перший заступник Баканова. 2022-го року Василеві Малюку було присвоєно військове звання бригадний генерал. Політологи вважають, що усунення Баканова та Венедиктової мають офіційні та закриті причини. Нові призначення в офісі прокуратури та СБУ потрібно буде оцінювати вже, дивлячись на те, як та чим займатимуться нові керівники відомства і яку ефіктивність демонструватимуть.

Платинова Буковина Чернівці

Ключові слова: Баканов Венедиктова новини

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