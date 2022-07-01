



В Черновицкой ОДА назначили главой Запаранюка - 12.07.2022 14:15

Появились указы о снятии Осачука и назначении Запаранюка главой Черновицкой ОГА

Появились Указы О Снятии Осачука И Назначения Запаранюка Главой Черновицкой ОГА

Пока глава Черновицкой областной военной администрации Осачук вместе с Борисом Джонсоном сбивали ракеты над Буковиной, вышли указы Президента о снятии Осачука и о назначении Руслана Запаранюка главой Черновицкой областной государственной администрации.

Указы вышли 11 июля. хотя на сайте президента они не осветились. там есть указ номер 484, затем пропускается 485 i486, сразу идет указ 487.

То есть 485 указ это указ о снятии Осачука, 486 указ о назначении Запаранюка

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