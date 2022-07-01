



Лікар назвала корисні для 35-річних жінок звички - 11.07.2022 20:43

Ендокринолог Лисянська: жінкам зрілого віку не можна пропускати сніданок

Ендокринолог-гінеколог Марина Лисянська назвала корисні звички для 40-річних жінок, які допоможуть уникнути набору ваги у більш зрілому віці. Про те, яких правил потрібно дотримуватися, лікарка розповіла сайту «Доктор Пітер».

Ендокринолог нагадала, що з віком обмін речовин уповільнюється і скинути зайві кілограми стає дедалі складніше. Головну роль у підтримці ваги та здоров'я грають, за її словами, правильне харчування та фізична активність, а також невеликі хитрощі.

Лисянська наполягає: сніданок пропускати не можна за жодних умов. «Ми прокидаємося у стані гіпоглікемії, тобто зі зниженою концентрацією глюкози в крові, – каже лікар. — Якщо не снідати, у нас не буде жодної енергії та працездатності, і ми все одно добиратимемо ті калорії, які ми не отримали вранці протягом дня. Або, що ще гірше, увечері перед сном».

За словами ендокринолога, ще однією важливою звичкою для жінки є їжа за принципом тарілки. Під час прийому їжі тарілку діаметром 21-23 сантиметри ділять на чотири частини: чверть повинні зайняти складні вуглеводи (вони дають енергію), ще чверть - білки (основна їжа), а половину, що залишилася, - клітковина (овочі та зелень).

Лікар назвала гарним прикладом правильної тарілки азіатський боул, але рекомендувала замінити рис іншими цільнозерновими крупами.

Марина Лисянська закликала жінок уникати частих дрібних перекусів. Якщо людина здорова, і у неї немає проблем із ШКТ, необов'язково постійно вживати їжу, додала вона.

«Багато хто любить ласувати фруктами, коли хочуть їсти. Але можливості всмоктування фруктози в людини обмежені. Так, якщо 15 грамів фруктози (одне велике яблуко) без проблем засвоїться в організмі здорової людини, то 50 грамів — лише у кожного п'ятого. Передозування фруктози може стати причиною появи різних проблем зі здоров'ям — наприклад, розвитку інсулінорезистентності», — попередила ендокринолог.

Експерт порадила не перебивати апетит, заглушаючи почуття голоду. Якщо можливості нормально поїсти немає, то перекусити, на її думку, варто натуральним йогуртом, жменькою горіхів, овочевим салатом, сиром, авокадо чи хумусом.

Лисянська також наголосила на необхідності регулярно відвідувати гінеколога. «Те, в якому стані ми підійдемо до менопаузи і як вона проходитиме, багато в чому залежить від того, як ми дбали про своє здоров'я у 40, — каже лікар. — Гормональна замісна терапія призначається за показаннями, але є протипоказання. І завдання провести ці роки так, щоби протипоказання не з'явилися».

Ендокринолог звернула увагу на те, що якщо у жінки в 40 років є зайва вага, то до 50 років вона збільшиться. За її словами, у цьому віці організм шукатиме джерела гормонів у жировій тканині та активно її нарощуватиме.

«Варто до цього додати, мабуть, пораду, що стала банальною — киньте курити. Не говорячи про канцерогенний вплив нікотину, куріння викликає гіпоксію, і наші органи (особливо мозок) перебувають у стані кисневого голодування», — порадила лікарка.

Раніше дієтолог Євген Арзамасцев назвав продукти, які допомагають схуднути після 40 років. Серед них — курка, яловичина та шпинат.

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