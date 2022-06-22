Блінкен обговорив з Кулебою підсумки саміту G7 напередодні зустрічі G20

- 07.07.2022 10:15
Блінкен обговорив з Кулебою підсумки саміту G7 напередодні зустрічі G20

Держдеп повідомив, що Блінкен напередодні зустрічі G20 обговорив із Кулебою підсумки саміту G7.

Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив із главою МЗС України Дмитром Кулебою підсумки самітів «Групи семи» (G7) та НАТО, майбутню міністерську зустріч «Групи двадцяти» (G20), а також питання експорту українського зерна. Про це повідомили у прес-службі американського зовнішньополітичного відомства.

«Вони обговорили майбутню зустріч міністрів закордонних справ G20 та підсумки самітів G7 та НАТО, які наголосили на твердій рішучості союзників і партнерів підтримувати Україну», — йдеться у прес-релізі.

Зазначається, що американський держсекретар запевнив Кулбу, що країни Заходу докладають зусиль щодо відновлення «експорту сільськогосподарської продукції з українських портів», якому перешкоджає росія.

Раніше Держдеп США оголосив, що Блінкен не планує зустрічатись з Лавровим на саміті G20. Як повідомили у відомстві, держсекретар має намір повною мірою брати участь у зустрічах у рамках міністерського формату, але при цьому уникне ведення справ «як завжди» з представниками Росії.

Платинова Буковина Чернівці

Ключові слова: Кулеба Блінкен

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