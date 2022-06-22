Як відновлюватимуть Харьков місто після руйнувань?

- 05.07.2022 09:50
Як відновлюватимуть Харьков місто після руйнувань?

Мер Харкова Ігор Терехов розповів про те, як відновлюватимуть місто після руйнувань внаслідок війни.

«Ми сьогодні працюємо над створенням нового Генерального плану міста та обов'язково відновимо всі райони. Харків стане ідеальним містом майбутнього, і ми націлені на те, щоб зробити це у максимально стислий термін. Звичайно, нам потрібна фінансова підтримка США як держави із серйозною економікою та Туреччини, будівельні технології якої знайдуть тут чудове застосування», — зазначив Терехов в ефірі національного марафону.

За його словами, питання участі США та Туреччини обговорювали на міжнародній конференції у Швейцарії, де було представлено план відновлення України.
Як повідомляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль, наразі необхідно 750 мільярдів доларів. Джерелом фінансування мають стати конфісковані активи РФ та російських олігархів.

ЗС РФ «взялися» за ті райони Харкова, які раніше були умовно «спокійними»

Платинова Буковина Чернівці

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