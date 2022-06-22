Пальне з локомотивів: на Буковині поліцейські припинили діяльність злочинного угруповання

- 06.07.2022 14:11
Пальне з локомотивів: на Буковині поліцейські припинили діяльність злочинного угруповання

Викрадення пального з локомотивів: на Буковині поліцейські припинили діяльність злочинного угруповання

 

Задокументували діяльність угруповання співробітники управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області та слідчого управління обласної поліції.

Співробітник Департаменту проводять комплексні та системні заходи з виявлення та припинення правопорушень у сфері обігу пального. Під час їх проведення поліцейські отримали інформацію про діяльність групи, яка займається розкраданням пального.

Встановлено, що організував її діяльність місцевий мешканець. Останньому нещодавно було повідомлено про підозру – звернувся до «кримінального авторитета», аби той допоміг «вибити» 200 тис. грн «боргу».

До складу групи входили приватний підприємець та працівники локомотивного депо. Учасники зливали пальне з локомотивів під час їхньої зупинки на одній із залізничних станцій. Підганяли спеціально обладнаний для цього бус. Надалі викрадене пальне реалізовували через мережу АЗС приватного підприємця. Також правоохоронці встановили й місце зберігання пального.

5 липня оперативники управління стратегічних розслідувань та слідчі обласної поліції викрили організатора та учасників групи під час спроби викрасти чергову партію пального з потягу. Крім того, провели санкціоновані обшуки за місцями мешкання фігурантів, зберігання та реалізації викраденого майна.

Вилучили майже 27 тонн пального, спецобладнання та автомобіль, 120 тисяч гривень, здобутого від реалізації викраденого пального, «чорнові» записи. Вартість вилученого понад два мільйони гривень.

Організатора поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення усім фігурантам про підозру.

Кримінальне провадження розслідується за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, процесуальне керівництво здійснює Чернівецька обласна прокуратура.

 

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України

Платинова Буковина Чернівці

Ключові слова: Пальне з локомотивів

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