Соцмережі: як притягнути до відповідальності кривдника?

- 28.06.2022 13:42
Соцмережі: як притягнути до відповідальності кривдника?

Питання: «Одна людина неодноразово ображала мене в соціальних мережах, а також надіслала кілька СМС образливого характеру. Твердо вирішила притягти його до відповідальності, щоб припинити це неподобство надалі.

Звернулася до поліції, але там сказали, що краще звернутись до суду, надавши відповідні докази. Нині займаюся підготовкою цих доказів. Знайомі сказали, що докази для суду будуть вагомішими, якщо копії СМС та роздруківок із соціальних мереж запевнить нотаріус. Чи так це? Як взагалі підготувати такі докази для суду?

На запитання читачів відповідає юрист та волонтер Вікторія Корєтнік (спеціалізація – цивільне право):

Тут можна йти двома шляхами. Перший: якщо листування з образником велося не державною мовою, його знадобиться перекласти на українську мову, і ось цей переклад потрібно буде завірити нотаріально. Однак завірений переклад можуть надати в сертифікованому бюро перекладів. І цього буде цілком достатньо, щоб звернутися з позовом до суду або в поліцію (у другому випадку – якщо крім образ автор послань дозволив собі ще й погрози на вашу адресу).

Інший варіант, на мій погляд, більш оптимальний – віднести або відправити заяву до поліції або звичайною поштою, або електронною (у цьому випадку вона має бути підписана електронним підписом). До заяви слід додати роздруківки образ (у цьому випадку перекладати не обов'язково), а в самій заяві слід зазначити, що заявник дає згоду на огляд свого комп'ютера та на вилучення всіх матеріалів, пов'язаних із образою та образником.

У цьому випадку поліція бачитиме і час отримання пасквілей, і адресу е-пошти самого образника, і, якщо в них буде констатовано підстави для порушення кримінального процесу, поліція його порушить. Але якщо навіть після розслідування піде відмова у порушенні кримінального процесу, у разі звернення до суду вже сама по собі участь поліції зможе послужити доказом вчинення проти вас протизаконного діяння.

Платинова Буковина Чернівці

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