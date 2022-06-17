Помощь в размере 40 злотых в день отменяют в Польше

- 28.06.2022 15:30
Помощь в размере 40 злотых в день отменяют в Польше

Помощь в размере 40 злотых в день отменяют всем, кроме определенных категорий граждан Украины.

Украинцев ожидают важные изменения которые касаются выплат пособий 40 злотых в день для тех кто помогает беженцам из Украины. Сейчас пособие выплачивается за предоставление жилья и питание. Принятых изменениях указано что помощь в размере 40 злотых в день может оплачиваться в период больше чем 120 дней но только теперь для определённых категорий беженцев. Какие это категории пособий предоставляют а также за время фактического проживания беженцев из Украины там улицу который предоставляет беженцев бесплатное жильё и питание. Да на решение польского правительства Бобрикова на сегодня. И касается изменений в положение представление финансовой помощи украинским беженцам и тех кто обеспечивать пишется бесплатным жильем и питанием.

При подаче на помощь более, чем на 120 дней, необходимо документально подтвердить, что беженец относится к одной из перечисленных категорий.

Важные нюансы и на что следует  обратить внимание:

Помощь в Польше , которая составляет 40 злотых в день и выплачивалась на протяжении 120 дней, и далее может выплачиваться на больший период, чем 120 дней, но только для определенных категорий беженцев.
1) имеет справку об инвалидности или степень инвалидности
2) имеет документ, подтверждающий 1-ю или 2-ю группу инвалидности, выданный по украинской системе (удостоверение об инвалидности)
3) лицам в в возрасте 60 лет (женщины) или 65 лет (мужчины);
4) Беременным или воспитывающим ребенка до 12 мес.
5) кто сам заботится о трех и более детях на территории Республики Польша
6) Несовершеннолетним в Польше без опекуна
В случае наличия у опекуна троих и более детей – пособие выплачивается на всех. Если пособие предоставляется несовершеннолетнему, деньги также положены временному опекуну и его детям.
Если помощь предоставляется беременной женщине или лицу с ребенком до 12 месяцев, пособие выплачивается также их детям.

Важно отметить, 40 золтых помощь выплачивается за время фактического проживания беженцев из Украины тому, кто предоставил беженцуам жилье, а также обеспечил их питанием.

На сайте dziennikustaw. gov. pl опубликовано Распоряжение польского правительства относительно изменений в положение о предоставлении финансовой помощи для лиц, которые обеспечивают беженцев бесплатным жильем и питанием.

Платинова Буковина Чернівці

Ключові слова: Польша 40 злотых червень 2022, зміни про 40 злотих

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