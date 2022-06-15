Довірливість буковинки коштувала близько 50 тисяч гривень - шахраї в Чернівцях

- 25.06.2022 12:17
Довірливість буковинки коштувала близько 50 тисяч гривень - шахраї в Чернівцях

Довірливість буковинки коштувала близько 50 тисяч гривень – дізнавачі поліції розпочали кримінальне провадження

На спецлінію «102» звернулася 57-річна жителька села Хрещатик та повідомила, що невідома особа незаконно заволоділа її грошима.

Опитавши заявницю, співробітники відділення № 3 (м. Заставна) Чернівецького райуправління поліції встановили, що потерпілій зателефонував невідомий, який представився працівником одного з мобільних операторів. Співрозмовник під приводом покращення роботи мобільного зв’язку шахрайським шляхом дізнався всі дані банківської картки жінки. Після чого з карткового рахунку буковинки зникли понад 48 тисяч гривень.

За вказаним фактом дізнавачі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці Буковини наголошують на дотриманні правил онлайн-безпеки. А саме:

- нікому не повідомляйте особисті дані (номер паспорта, індивідуальний податковий номер, паролі, секретні коди до карти та з SMS-повідомлень);

- якщо ви отримали повідомлення про проблеми з банківським рахунком, зверніться безпосередньо у відділення банку або за номером служби підтримки фінансової установи;

- уважно читайте всі повідомлення від банку та звертайте увагу на мету операції.

У випадку виникнення сумніву щодо законності здійснення банківських операцій – телефонуйте на спецлінію «102».

Платинова Буковина Чернівці

Ключові слова: шахраї Чернівці, новини Чернівців червень 2022

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