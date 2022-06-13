«Безпечне літо-2022»: буковинські поліцейські продовжують здійснювати превентивні заходи зі школярами

- 22.06.2022 15:45
«Безпечне літо-2022»: буковинські поліцейські продовжують здійснювати превентивні заходи зі школярами

Співробітники кінологічного центру, вибухотехнічного відділу, міграційної та ювенальної поліції ГУНП в Чернівецькій області провели профілактичну бесіду з дітьми, тимчасово переміщених до Чернівців.

Учора, 21 червня, правоохоронці зустрілися з дітьми, які у перші дні російського вторгнення в Україну змушені були покинути свої домівки у Харківській, Запорізькій, Київській, Донецькій, Дніпропетровській областях та наразі проживають на території соціальних закладів Чернівців.

Школярі віком від 6 до 12 років найближчим часом мають повертатися у свої рідні регіони, на території яких існує висока ймовірність виявлення вибухонебезпечних предметів.

Під час заходу буковинські поліцейські на муляжах продемонстрували дітям різні приклади вибухонебезпечних предметів і наголосили на дотриманні правил безпеки та алгоритму дій у випадку їх виявлення.

Також правоохоронці нагадали присутнім номери відповідних служб, куди варто звертатися у разі виникнення надзвичайних та екстрених ситуацій.

Кінологи у свою чергу розказали про особливості дресирування службових собак, яких залучають поліцейські під час затримання злочинців та розкриття правопорушень. Правоохоронці познайомили дітей із собакою Радою, яка виявляє вибухівку та зброю. Також кінологи провели експеримент для присутніх та продемонстрували, як тварина справляється зі своїми обов’язками.

Школярі проявили неабияку зацікавленість під час заходу, задавали правоохоронцям питання стосовно їх щоденної роботи. Наприкінці зустрічі діти сфотографувалися із поліцейськими та подякували їм за отриманий досвід і знання.

Поліцейські Буковини вкотре звертаються до батьків та педагогів про необхідність посиленої пильної уваги дітей та нагадують, що здійснюватимуть такі профілактичні заходи з школярами впродовж усього літа.

 

Платинова Буковина Чернівці

Ключові слова: буковинські поліцейські

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