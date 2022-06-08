



Що навтправді в Калінінграді через санкції? - 22.06.2022 09:30

Цікаво ситуація розвивається навколо Калінінградської області рф, яка стрімко перетворюється на ще один центр протистояння між росією та Заходом.

Нагадаємо, «застрельником» нового конфлікту виступила Литва, яка повідомила РФ про припинення транзиту російських підсанкційних товарів через свою територію. Під них потрапляють будматеріали, метал, і загалом, за словами губернатора області Калінінграда Антона Алиханова, це до 50% усіх товарів.

Калінінградська область – це напіванклав, оточений сухопутним кордоном країнами ЄС та НАТО – Литвою та Польщею. Частину вантажів у Калінінградську область можна завозити по поромній переправі з Ленінградської області, і навіть авіацією, облітаючи над нейтральними водами Балтійське море. Але недолік цих маршрутів – їхня дорожнеча. Тому основний потік вантажів у регіон та з нього проходить через Литовські залізниці.

У Росії із цією історією обрушилися на Литву, згадуючи ті, які міжнародні угоди порушила балтійська країна. Але з огляду на те, що сама РФ, на думку колективного Заходу, регулярно порушує міжнародні угоди, посилатися на ці норми сьогодні можливо лише для того, щоб згодом пояснювати свої «відповіді».

Зазначимо, що Литва все-таки не ввела повну блокаду Калінінградської області, а лише скоротила номенклатуру товарів, що ввозяться і вивозяться через свою територію. А це означає, що для Росії утримання області стане суттєво дорожчим, але це не призведе до якихось фатальних наслідків для місцевих жителів. Умовно кажучи, Кремль не зможе звинуватити литовців, що ті не пропускають у регіон дитяче харчування чи шкільні зошити.

Також малоймовірно, що рф у відповідь зважиться на якусь сухопутну «спецоперацію» проти Литви. Країна все-таки член НАТО, а з огляду на те, як РФ застрягла в Україні, настільки значно збільшувати діапазон військових дій у нинішній ситуації елементарно неможливо — на це просто немає ресурсів. Хоча військові навчання у Калінінградській області Росія вже оголосила.

По суті у росії залишається тільки економічний важіль для удару у відповідь. При цьому він може бути непропорційним та спрямованим проти всього Євросоюзу, а не конкретно проти Литви, «укусити» яку через її незначні економічні розміри дуже складно. До того ж центр ухвалення рішення про блокаду Калінінграда, очевидно, знаходиться не у Вільнюсі, а десь між Лондоном і Вашингтоном.

Щоправда, у своєму рішенні Литва посилається на санкційні норми Євросоюзу щодо Росії. Тобто. у цьому випадку виступає не лише з власною ініціативою, а й «пристібає» до неї всі країни ЄС. Відповідно, і Росія у своїй «відповіді» так само може переносити удар на весь Євросоюз.

І в даному випадку найсильнішим і одночасно блискавичним ударом Росії може бути ще більше скорочення постачання газу до ЄС. Якщо раніше РФ могла посилатися на те, що транзит газу «Північним потоком-1» скоротився через невідремонтовані турбіни, то тепер постачання газу можуть бути прив'язані безпосередньо до транзитних обмежень в Калінінградську область.

Очевидно, що Калінінградська область – це лише одна з болючих точок світового протистояння. Така сама точка раніше утворювалася навколо Придністров'я. Попереду можуть з'явитися Тайвань, масштабне вторгнення Туреччини до Сирії чи російські ракети до Нікарагуа. Світ перейшов у хаотичну стадію турбулентності, у якому міжнародне право замінюється можливостями найсильнішого.

Проаналізовано тему. Кліменко Тайм

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