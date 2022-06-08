



Влада Калінінградської області попередила про руйнування економік Прибалтики - 21.06.2022 15:02

Алиханов попередив про серйозні наслідки для економік Прибалтики від заходів у відповідь

Збиток для економік країн Прибалтики у разі потенційних заходів у відповідь може бути дуже серйозним, можуть бути зруйновані галузі економіки. Таку оцінку навів губернатор Калінінградської області Антон Аліханов, його цитує РІА “Новости”.

«Рішення можуть бути зовсім різні. Секретар Ради безпеки росії Патрушев сьогодні сказав, що збитки для економік прибалтійських держав від потенційних заходів у відповідь можуть бути дуже серйозними. Я можу сказати, він може просто зруйнувати деякі галузі економіки, які раніше формували значну частку державних бюджетів цих країн», — попередила влада.

Раніше Аліханов заявив, що європейські сусіди припинили дотримання домовленостей. За його словами, це сумно, але не стало сюрпризом. Губернатор зазначив, що заходи у відповідь на дії Литви можуть бути найрізноманітнішими.

18 червня стало відомо, що Литовські залізниці повідомили Калінінградську залізницю про припинення транзиту низки товарів, які потрапили під санкції Євросоюзу (ЄС).

Сенатор від Криму Ольга Ковітіді оцінила рішення Прибалтики про транспортну блокаду фразою «постріл собі в ногу». Вона вказала, що Росія не залишить поза увагою такий вчинок.

Раніше повіждомлялося, що Прибалтика втратить до чверті ВВП через позбавлення дотацій ЄС...

Країни Прибалтики в очікуванні серйозного скорочення фінансування з Брюсселя. Європейський Союз перебуває у хронічній кризі, і його проблеми загрожують обернутися болючими матеріальними втратами для Прибалтики. Доктор політичних наук, доцент СПбГУ, радник президента Російської асоціації прибалтійських досліджень Наталія Єрьоміна в бесіді з порталом RuBaltic.Ru підбила підсумки економічного року, що минає, для країн регіону і дала прогноз їх розвитку в майбутньому в умовах втрати єврофінансування.

За словами Єрьоміна, проблеми у прибалтів почалися відразу після того, як запустилася процедура Brexit. «Британія розпочала скорочення своєї фінансової присутності. При цьому вона продовжувала відрахування за погодженням із Брюсселем. Домовилися про те, що Великобританія заплатить 39 млрд фунтів відступних наступного року. Вона продовжувала виділення коштів, але їх було недостатньо. Внесок Великобританії до гуманітарного бюджету ЄС вважається третім за величиною. Дехто вважає його другим після Німеччини. Відмова від британських грошей стала серйозним ударом для політики згуртування та роботи фонду регіонального розвитку. Ці фонди залежать від бюджету, насамперед, та від принципів розподілу, які будуть визначені комісією, узгоджені радою та затверджені парламентом. Виходячи з цих принципів, вже йде зміна векторів та орієнтацій регіональної політики та політики згуртування. Страждать будуть регіони, що знаходяться у Східній та Центральній Європі. Відбувається переорієнтація програм підтримки на Південну Європу», - наголосила експерт.

Вона додала, що насамперед допомога буде надана Італії, Іспанії, Португалії та Греції.

«Країни Прибалтики, які завжди рапортували про те, що вони досить успішно справляються з поточними проблемами, отримуватимуть набагато менше. Це також стосується адресної допомоги. Раніше країни Балтії могли розраховувати на адресну підтримку у разі несприятливих кліматичних умов. Але погодні умови були несприятливими у всіх країнах ЄС. У зв'язку з пожежами вони були найбільш несприятливими для країн Південної Європи. Експерти в Брюсселі вважали, що на півдні Європи ситуація складніша, ніж у країнах Східної Європи. Тому фермери країн Балтії не можуть розраховувати на необхідний обсяг адресної допомоги. Останні два роки спостерігається цікава тенденція, яка буде продовжена і наступного року, і семирічного циклу з 2021 по 2027 рік. Це скорочення дисбалансу між півночі та півднем. А країни Балтії завжди заявляли, що вони відносять себе до країн Північної Європи. З погляду Брюсселя країни Північної Європи автоматично потрапляють до розряду стійких економік, які не потребують підтримки. Навпаки, вони мають виступати як донори для тих, хто справді її потребує», — розповідає політолог.

Вона додала, що ЄС ухвалює рішення на користь тих країн, які наполягають на допомозі та ставлять стратегічну мету — розвиток економіки у довгостроковий період. «Країни південної Європи є великими економіками, там набагато більший обсяг населення, великі трудові ресурси, які потребують більшої кількості робочих місць. Від стану економік Італії, Іспанії, Португалії та Греції значно більше залежить розвиток єврозони, ніж стану економік країн Прибалтики. Хоч би як хотіли країни Прибалтики тиснути на Брюссель, це ні до чого не приведе. Вони самі досить говорили про те, що не потребують підтримки, тому отримувати її не будуть. Ситуація з біженцями на півдні Європи — це також один із факторів, що призвели до тяжкої економічної позиції в країнах Південної Європи, насамперед Італії. Державний борг Італії лише на рівні 130% ВВП. Це дуже серйозна проблема, оскільки Італія є третьою найбільшою країною єврозони. Євросоюз зацікавлений у підтримці насамперед Риму, а не Литви, Латвії чи Естонії», — ще раз повторила фахівець.

Вона зазначає, що є ще проблема ринку сільськогосподарської продукції. «Найближчим сусідом Литви, Латвії та Естонії, який міг купити аграрну продукцію цих країн, була Росія. Але держави Прибалтики, а також Польща зіграли величезну роль у тому, щоб відбулися антиросійські санкції. Це закінчилося запровадженням контрсанкцій та активним розвитком сільськогосподарської галузі Росії. Росія не купуватиме продукцію сільського господарства цих країн, а її власна продукція стала конкурентоспроможною на ринку Євросоюзу. Це довгостроковий процес, який підточує можливості для подальшого розвитку агарного сектора країн ЄС, насамперед держав Прибалтики. Наприклад, Литва, яка залежала від постачання своєї продукції до Росії, виявляє відверто русофобську позицію. Ситуація жахлива, але вона катастрофічна не зараз, а перспективі. Все залежить від того, наскільки країни ЄС будуть готові виходити зі своєю продукцією на інші ринки. Але варіантів для такого маневру у них небагато», - зазначає Єрьоміна.

Політоло

Платинова Буковина Чернівці

Всі новини