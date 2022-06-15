



Симптоми контузії та перша допомога - 15.06.2022 17:08

Триває повномасштабна російсько-українська війна. Російські окупанти систематично обстрілюють мирні міста та селища. Кожен вибух несе суттєву загрозу кожному/кожній, хто перебуває в радіусі ударної хвилі від розриву/потрапляння ракети чи снаряду.

Навіть якщо у людини немає зовнішніх ушкоджень, це ще не означає, що вона не отримала травму. Одним із наслідків потрапляння під вибухову хвилю є контузія. Також її може спричинити падіння з висоти чи потрапляння під обвал.

Серед симптомів контузії можна виділити:

дезорієнтованість,

втрата свідомості (може тривати від пари хвилин до кількох годин і довше),



нудота і блювання,



сильний головний біль,



проблеми зі слухом і зором,



погіршення пам’яті або амнезія,



зміна психоемоційного стану.



Під час контузії необов’язково будуть усі перераховані симптоми. Проте в разі наявності хоча б кількох з них необхідно терміново звернутися за медичною допомогою.

Якщо у людини поряд з вами спостерігаються симптоми контузії, ви можете надати їй першу допомогу, поки «швидка» в дорозі:

Якщо людина втратила свідомість, необхідно забезпечити прохідність дихальних шляхів методом виведення нижньої щелепи. При цьому намагайтеся обмежити рухи у шийному відділі хребта. У людини також може бути блювота. Вкрай необхідно забезпечити вільне дихання, оскільки є ризик аспірації блювотними масами.

Під час вибуху до дихальних шляхів можуть потрапити сторонні предмети. Спробуйте очистити порожнину рота, якщо щось заважає прохідності дихальних шляхів.

Звільніть груди і шию від одягу, якщо він стискає та заважає постраждалому вільно дихати.

Якщо постраждалий не дихає, розпочніть базові реанімаційні заходи до приїзду медиків: натискання на грудну клітку і, за можливості, штучну вентиляцію у співвідношенні 30:2.

Сама по собі контузія не смертельна. Небезпеку становить не сам факт ураження, а його наслідки. У більшості випадків людина швидко відновлюється, за умови, що пацієнт суворо дотримується рекомендацій лікаря.

Однак бувають випадки, коли у людини розвивається постконтузійний синдром. Людина може довгий час відчувати слабкість, головний біль, різки перепади настрою. До цього додаються проблеми зі слухом, з координацією, розлади пам’яті, зниження концентрації тощо. Постконтузійний синдром слід лікувати під наглядом медиків, які підбирають спеціальне лікування із застосуванням медикаментозних та немедикаментозних методів.



З повагою

пресслужба Міністерства охорони здоров'яТриває повномасштабна російсько-українська війна. Російські окупанти систематично обстрілюють мирні міста та селища. Кожен вибух несе суттєву загрозу кожному/кожній, хто перебуває в радіусі ударної хвилі від розриву/потрапляння ракети чи снаряду.



Навіть якщо у людини немає зовнішніх ушкоджень, це ще не означає, що вона не отримала травму. Одним із наслідків потрапляння під вибухову хвилю є контузія. Також її може спричинити падіння з висоти чи потрапляння під обвал.

Серед симптомів контузії можна виділити:

дезорієнтованість,

втрата свідомості (може тривати від пари хвилин до кількох годин і довше),

нудота і блювання,

сильний головний біль,

проблеми зі слухом і зором,

погіршення пам’яті або амнезія,

зміна психоемоційного стану.

Під час контузії необов’язково будуть усі перераховані симптоми. Проте в разі наявності хоча б кількох з них необхідно терміново звернутися за медичною допомогою.

Якщо у людини поряд з вами спостерігаються симптоми контузії, ви можете надати їй першу допомогу, поки «швидка» в дорозі:

Якщо людина втратила свідомість, необхідно забезпечити прохідність дихальних шляхів методом виведення нижньої щелепи. При цьому намагайтеся обмежити рухи у шийному відділі хребта. У людини також може бути блювота. Вкрай необхідно забезпечити вільне дихання, оскільки є ризик аспірації блювотними масами.

Під час вибуху до дихальних шляхів можуть потрапити сторонні предмети. Спробуйте очистити порожнину рота, якщо щось заважає прохідності дихальних шляхів.

Звільніть груди і шию від одягу, якщо він стискає та заважає постраждалому вільно дихати.

Якщо постраждалий не дихає, розпочніть базові реанімаційні заходи до приїзду медиків: натискання на грудну клітку і, за можливості, штучну вентиляцію у співвідношенні 30:2.

Сама по собі контузія не смертельна. Небезпеку становить не сам факт ураження, а його наслідки. У більшості випадків людина швидко відновлюється, за умови, що пацієнт суворо дотримується рекомендацій лікаря.

Однак бувають випадки, коли у людини розвивається постконтузійний синдром. Людина може довгий час відчувати слабкість, головний біль, різки перепади настрою. До цього додаються проблеми зі слухом, з координацією, розлади пам’яті, зниження концентрації тощо. Постконтузійний синдром слід лікувати під наглядом медиків, які підбирають спеціальне лікування із застосуванням медикаментозних та немедикаментозних методів.



З повагою

пресслужба Міністерства охорони здоров'я

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