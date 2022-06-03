Чернівецьку область очоліить Олександр Лієв - антиукраїнець, який був у схемах щодо розбазарювання грошей- 17.06.2022 15:55
Стало Відомо, Хто Зможе Очолити Чернівецьку Область Після Осачука
Від столичних джерел газеті ЧАС стало відомо, що все-таки Чернівецьку область не віддадуть патріотам- українцям.
Можливий зараз претендент на посаду голови ОВА – Лієв Олександр , – це той кримський антиукраїнець, який зупиняв колись поїзд дружби часів Ющенка, захоплював український маяк, дозволяв собі зневажливо говорити про українську мову, отримував нагороди від так званих російських імператорів чи імператриць.
Він якийсь час працював у Чернівецькій області, помічений був у схемах щодо розбазарювання грошей у 2008 році після повені. Потім був в Києві. Зараз говорять, що він присланий особисто Єрмаком.
Для чого?
Час покаже.
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