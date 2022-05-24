



Фонд «Добро об’єднує» оголосив збір коштів для відновлення вікон та дверей в будинку міста Буча - 07.06.2022 19:48

На фото: Будинок 11/6 з 5 під'їздами по вул. Гмирі, у місті Буча, в який потрапив снаряд 04 березня 2022 року



Збір 1.000.000 гривень на заміну пошкожених вибухом вікон та дверей у будинку 11/6 , під'їзд № 1 міста Буча по вул. Б. Гмирі.

Нині у звільненому населенному пункті Буча Київської області рашисти залишили справжню катастрофу.

Благодійний фонд «Добро об’єднує» оглосив збір коштів для встановлення вікон та дверей у квартирах будинку ЖК Нова Буча (б. 11/6, 1 під'їзд) в місті Буча. Закликаємо відгукнутися та допомогти небайдужих людей зі всього світу. Постраждалий будинок треба готувати до зими - щоб мешканці мали найнеобхідніше на перший час для життя в квартирах, головне - це замінити вікна та двері. Саме на встановлення у потрібно 1.000.000 гривень.

Реквізити для платежів:

Для платежів на картку UAH (гривні):

Картка в Приватбанку 4149 6293 4010 4959





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В першому під'їзді даного будинку потребують заміни: 1 вхідна великі подвійні двері в під'їзд, 16 вікон, 16 балконних рам, 16 дверей на балконах, 16 вікон з балконними блоками (на вході з балконів до кімнат), 4 віконні блоки на балконах (розмір від потолка до полу).

Благодійний фонд "Добро об'єднує" започтаковує Програму допомоги мешканцям даного будинку у місті Буча.

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Відео:

На виготовлення та встановення вікон та дверей в 1 кімнатній квартирі згідно з кошторисом фірми "Олта" м. Київ, вартість складає 87879.22 гривень . На виготовлення та встановлення металопластикових конструкцій в квартирах першого підїзду та 1 вхідні двері в 1 під'зд потрібно зібрати 1000000 грн. (сума станом на 6.06.2022р. так як розрахунок вартості металопластикових конструкцій робиться в євро, та будівельні матеріали дорожчають з кожним днем). Якшо відбудеться інфляція, здоржчання матеріалів та послуг, на цій сторінці буде проведено оновлення інформації.

Завод виробник готовий надати знижку на виготовлення вікон та дверей для підїзду будинку, за умови замовлення кількості вікон , в одному замовленні більше 40 конструкцій! Отже, Всеукраїнський Благодіний фонд «Добро об’єднує» оголошує збір коштів на замовлення та встановлення вікон та дверей у даному будинку!



Дивится повний кошторис Вікна та двері в 1 кімнату квартиру профіль WDS >>>

Вартість конструкцій для 1 кімнатної квартири:

Вікно в кухні /кімнаті вартість 9218.42 гн.

Будинок потребує 16 вікон = 147494,72 грн.

Балконний блок в кімнаті:

Вартість 13558,94 грн.

Будинок потребує 16 блоків = 216943,04 грн.

Балконна рама на балкон:

Вартість 21907.28 грн.

Будинок потребує 12 балконних блоків = 262886.88 грн.

Балконна рама балкон:

Вартість 1 конструкції для цієї рами 15 083 грн. Повна вартість загалом конструкції для 1 балкона складає 30166 грн.

Будинок потребує 4 даних рами = 120664 грн.

Додатково розрахунок вартості послуг фірми для 1к. квартири з балконом складає 14887.48 грн.

Загалом по конструкціям для під'їзду сума додаткових послуг складає 252011,36

Додаткові РОБОТИ: Монтаж, Подьем без лифта , Демонтаж пластика , Выезд бригады от КП

Якщо зібрана сума виявиться більшою - Всеукраїнський благодійний фонд «Добро об’єднує» відремонтує обшивку фасада даного під'їзду № 1 будинку 11/6!

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