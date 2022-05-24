



Як відновити медичні документи, які втрачено на окупованій території під час війни? - 07.06.2022 14:46

Через військову агресію рф та постійні обстріли населених пунктів багато українців у пошуках безпечного місця проживання змушені переселятися в інші регіони України або за кордон. Під час переїзду та евакуації не завжди є можливість зібрати усі необхідні документи, у тому числі й медичні, та багато з них можуть бути втрачені або загублені.

Шляхи відновлення втрачених медичних документів:

Якщо необхідно відновити медичну документацію, а саме: результати обстеження, лікування, проведених стаціонарних й оперативних втручань, а також реабілітаційних рекомендацій, — зверніться до сімейного або будь-якого іншого лікаря первинної ланки за місцем перебування. Лікар прийме рішення про відновлення медичних документів через Електронну систему охорони здоров’я та/або проведе додаткові обстеження для відновлення подальшого лікування.

Щоб відновити втрачені документи, які належать особі з інвалідністю, необхідно звернутися до органу соціального захисту, який володіє доступом до Централізованого банку даних осіб з інвалідністю і може зробити для особи витяг.

Якщо є потреби відновлення інших документів, або мова йде про поновлення довідки МСЕК чи необхідність проходження медико-соціальної експертизи, особа має звернутися до медико-соціальної експертної комісії за місцем перебування, і лікарі МСЕК спільно з лікарями закладів охорони здоров’я підкажуть шляхи вирішення проблемних питань.

Важливо, що всі вимушено переселені особи оглядаються комісіями екстериторіально, тобто за місцем перебування особи.

Міністерство охорони здоров’я України нагадує, що строк проходження повторного огляду для осіб з інвалідністю й дітьми з інвалідністю, який припав на період дії воєнного стану на території України, переноситься на строк не пізніше шести місяців після його припинення/скасування.

На сьогодні усі медико-соціальні експертні комісії на підконтрольній Україні території працюють у штатному режимі й спільно з органами соціального захисту допомагають усім внутрішньо переміщеним особам у відновлені та отримані втрачених документів.​

Платинова Буковина Чернівці

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