Як відновити медичні документи, які втрачено на окупованій території під час війни?

- 07.06.2022 14:46
Як відновити медичні документи, які втрачено на окупованій території під час війни?

Через військову агресію рф та постійні обстріли населених пунктів багато українців у пошуках безпечного місця проживання змушені переселятися в інші регіони України або за кордон. Під час переїзду та евакуації не завжди є можливість зібрати усі необхідні документи, у тому числі й медичні, та багато з них можуть бути втрачені або загублені.

Шляхи відновлення втрачених медичних документів:

Якщо необхідно відновити медичну документацію, а саме: результати обстеження, лікування, проведених стаціонарних й оперативних втручань, а також реабілітаційних рекомендацій, — зверніться до сімейного або будь-якого іншого лікаря первинної ланки за місцем перебування. Лікар прийме рішення про відновлення медичних документів через Електронну систему охорони здоров’я та/або проведе додаткові обстеження для відновлення подальшого лікування.
Щоб відновити втрачені документи, які належать особі з інвалідністю, необхідно звернутися до органу соціального захисту, який володіє доступом до Централізованого банку даних осіб з інвалідністю і може зробити для особи витяг.
Якщо є потреби відновлення інших документів, або мова йде про поновлення довідки МСЕК чи необхідність проходження медико-соціальної експертизи, особа має звернутися до медико-соціальної експертної комісії за місцем перебування, і лікарі МСЕК спільно з лікарями закладів охорони здоров’я підкажуть шляхи вирішення проблемних питань.
Важливо, що всі вимушено переселені особи оглядаються комісіями екстериторіально, тобто за місцем перебування особи.

 

Міністерство охорони здоров’я України нагадує, що строк проходження повторного огляду для осіб з інвалідністю й дітьми з інвалідністю, який припав на період дії воєнного стану на території України, переноситься на строк не пізніше шести місяців після його припинення/скасування.

 

На сьогодні усі медико-соціальні експертні комісії на підконтрольній Україні території працюють у штатному режимі й спільно з органами соціального захисту допомагають усім внутрішньо переміщеним особам у відновлені та отримані втрачених документів.​

Платинова Буковина Чернівці

Ключові слова: строк проходження повторного огляду для осіб з інвалідністю, відновлення втрачених медичних документів

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Хід війни 8 червня. Хроніка подій За даними Генштабу ЗСУ, з моменту повномасштабного вторгнення в Україну втрати
- 08.06.2022 15:42
Фонд «Добро об’єднує» оголосив збір коштів для відновлення вікон та дверей в будинку міста Буча Нині у звільненому населенному пункті Буча Київської області рашисти залишили справжню катастрофу
- 07.06.2022 19:48
Італійські печі для вашого саду – яку садову піч для піци вибрати? Садова піч для піци - види
- 07.06.2022 13:56
Зміни вступної кампанії до відомчих вишів поліції
- 03.06.2022 13:06
Країни ЄС схвалили ембарго на нафту з росії Виняток зроблять для...
- 02.06.2022 14:32
На Буковині правоохоронці задокументували незаконне видобування корисних копалин Під час проведення профілактичних заходів щодо
- 02.06.2022 10:35
Українських військових звільнили від компенсації збитків у ДТП До того ж буде припинено всі стягнення коштів за прийнятими раніше судовими рішеннями
- 31.05.2022 19:02
Хроніка війни 28.05.2022 Перше російське судно зайшло до порту Маріуполя та почало
- 28.05.2022 16:14
Адміністрація президента США схвалила постачання Україні реактивних систем залпового вогню За словами джерела американської газети, РСЗВ увійдуть до найближчого
- 28.05.2022 12:19
Буковинець постане перед судом за скоєння крадіжки у період воєнного стану
- 24.05.2022 14:44

Всі новини