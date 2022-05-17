



Українських військових звільнили від компенсації збитків у ДТП - 31.05.2022 19:02

Моторно-транспортне страхове бюро України ухвалило рішення про звільнення військовослужбовців та їх військових частин від компенсації збитків, заподіяних у ДТП.

Як повідомляють у прес-службі відомства, якщо з вини українських військових буде скоєно аварію і у них не буде чинного поліса ОСАЦВ, то виплату компенсації постраждалій стороні буде здійснено з фонду захисту МТСБУ (згідно з п.41.1.а Закону України «Про обов'язкове страхування цивільно -правової відповідальності власників наземних транспортних засобів»)

До того ж буде припинено всі стягнення коштів за прийнятими раніше судовими рішеннями. Нововведення діятиме у період воєнного стану та протягом півроку після його закінчення.

«МТСБУ з початку війни робить все можливе для підтримки українських громадян та ЗСУ. Наші захисники зараз сконцентровані на головному завдання – обороні країни, тому ніщо не повинно відволікати їх від неї, навіть страхування», – заявив генеральний директор МТСБУ Володимир Шевченко.

Платинова Буковина Чернівці

Джерело: Фото - ілюстрація

Всі новини