Українських військових звільнили від компенсації збитків у ДТП- 31.05.2022 19:02
Моторно-транспортне страхове бюро України ухвалило рішення про звільнення військовослужбовців та їх військових частин від компенсації збитків, заподіяних у ДТП.
Як повідомляють у прес-службі відомства, якщо з вини українських військових буде скоєно аварію і у них не буде чинного поліса ОСАЦВ, то виплату компенсації постраждалій стороні буде здійснено з фонду захисту МТСБУ (згідно з п.41.1.а Закону України «Про обов'язкове страхування цивільно -правової відповідальності власників наземних транспортних засобів»)
До того ж буде припинено всі стягнення коштів за прийнятими раніше судовими рішеннями. Нововведення діятиме у період воєнного стану та протягом півроку після його закінчення.
«МТСБУ з початку війни робить все можливе для підтримки українських громадян та ЗСУ. Наші захисники зараз сконцентровані на головному завдання – обороні країни, тому ніщо не повинно відволікати їх від неї, навіть страхування», – заявив генеральний директор МТСБУ Володимир Шевченко.
Джерело: Фото - ілюстрація
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