



На Буковині правоохоронці задокументували незаконне видобування корисних копалин - 02.06.2022 10:35

На Буковині правоохоронці задокументували незаконне видобування корисних копалин.

Під час проведення профілактичних заходів щодо виявлення порушників надрокористування співробітники поліції викрили незаконний видобуток гравійно-піщаної суміші у селі Лукавці. За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження.

Вчора, 1 червня, співробітники групи реагування Вижницького районного відділу поліції викрили двох буковинців віком 42 і 64 років, які нелегально видобували корисні копалини у руслі річки Сирет та завантажували їх на транспортні засоби. При цьому порушники не мали відповідних документів для законного здійснення такої діяльності.

Слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 240 (Порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці вилучили транспортні засоби та вантаж. Наразі вирішується питання про накладення на них арешту.

Порушникам загрожує до трьох років позбавлення волі.

Платинова Буковина Чернівці

Всі новини