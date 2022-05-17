Країни ЄС схвалили ембарго на нафту з росії

- 02.06.2022 14:32
Країни ЄС схвалили ембарго на нафту з росії

Постпреди країн ЄС схвалили шостий пакет санкцій проти РФ, до нього увійшли часткове ембарго на нафту з Росії, санкції щодо Ощадбанку, повідомляє в четвер агентство Bloomberg із посиланням на джерело, знайоме із ситуацією.

За даними агентства, Ощадбанк, МКБ та Россільгоспбанк будуть відключені від платіжної системи SWIFT.

Також наголошується, що патріарх Кирило не потрапив до списку осіб, щодо яких запроваджуються обмежувальні заходи. Раніше повідомлялося, що Угорщина наполягає, щоб він не потрапив у новий пакет санкцій ЄС.

Західні ЗМІ зазначають, що остаточне затвердження та офіційна публікація цих заходів очікуються у п'ятницю.

Раніше цього тижня повідомлялося, що глави держав та урядів країн ЄС погодилися, що "шостий пакет санкцій проти Росії поширюватиметься на сиру нафту, а також нафтопродукти, які постачаються з Росії". Виняток зроблять для нафти, що поставляється трубопроводами. На цьому винятку зокрема наполягала Угорщина.

Також голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн повідомляла, що було досягнуто домовленості про відключення Ощадбанку Росії від SWIFT.

Крім того, в ЄС заявили, що в новий пакет входитимуть санкції проти фізичних осіб та заборона мовлення трьох російських державних засобів масової інформації.

Платинова Буковина Чернівці

Ключові слова: ембарго на нафту, санкції для росії червень 2022

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