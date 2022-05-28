



Хроніка війни 28.05.2022 - 28.05.2022 16:14

Перше російське судно зайшло до порту Маріуполя та почало завантаження металу. У Києві це назвали мародерством



Президент України Володимир Зеленський інтерв'ю дав голландському телеканалу NOS: Зеленський про діалог з Росією: вести переговори має сенс лише з Путіним

Він переконаний, що Україна виграє війну із Росією. "Питання в тому, якою ціною і коли. Для мене перемога означає повернення всієї нашої території. Я не думаю, що ми зможемо повернути собі всю нашу територію військовим шляхом. Якщо ми вирішимо це зробити, це буде коштувати сотні тисяч життів. Це точно "Кожен українець хоче повернути і Донбас, і Крим. Я думаю, ми повинні хоча б повернутися до ситуації 24 лютого, коли росіяни вторглися до нашої країни. Тоді можна буде говорити про відновлення нашої території дипломатичним шляхом", - сказав Зеленський.

Президент України вважає, що вести переговори має сенс тільки з Путіним: "Він сформував державу, в якій ніхто не може приймати рішення. Неважливо, що каже їх міністр закордонних справ. Неважливо, чи пошле він делегацію поговорити з нами. на жаль, нічого не означають.

Зеленський також відреагував на слова журналістки телеканалу про те, що США пропонували бити на сполох, рити окопи та евакуювати людей з країни за рік до вторгнення. "Я з цим не згоден, тому що не варто створювати непотрібну паніку. Це вплине на нашу фінансову ситуацію, бюджет і економіку. Тільки коли почалося вторгнення, ми зробили ці кроки. Зараз нам не вистачає щонайменше 5 млрд [доларів]. Цей дефіцит виник у березні. Якби ми розпочали це [підготовку] за рік, у нас уже не було б економіки. Щодо нашої армії, то вона була готова", - сказав український президент.

В українській розвідці припустили, коли Путін спробує закінчити війну. Активна фаза війни в Україні може тривати до кінця 2022 року. Проте є ймовірність, що Москва спробує присвятити до певної дати хоча б якусь подобу перемоги.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в ефірі телеканалу FREEДОМ назвав два можливі сценарії:

11 вересня – у Росії єдиний день голосування. У Путіна можуть цього дня провести псевдореферендуми на окупованих теренах України.

7 жовтня – ювілей кремлівського диктатора – 70 років. Військові можуть спробувати подарувати йому якісь досягнення.

Крім того, Скибицький вважає, що Путін налаштований вести тривалу війну.

"Путін не відмовляється від своїх планів. Ця війна затягуватиметься. Наскільки буде затягнута активна фаза – це буде вересень місяць, чи це буде жовтень чи буде до кінця року – це залежить від нашого опору, і від стану наших сил оборони, і від тієї допомоги, яку нам надають", – наголосив представник ГУР.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що Путін не усвідомлює, що відбувається на війні Росії проти України, тому йому треба вийти з інформаційної нереальності.

Раніше Зеленський заявив, що Україна повернеться до переговорів із Росією лише після того, як поверне захоплені окупантами після 24 лютого українські території.

У Сєвєродонецьку сьогодні потужні обстріли, вуличні бої. Сєвєродонецьк знаходиться під постійними обстрілами, у місті йшли вуличні бої, розповів голова Луганської області Сергій Гайдай.

"Сєвєродонецьк ворог обстрілював кілька разів, щонайменше тричі — дуже потужно, подекуди починалися вуличні бої. Як наслідок, пошкодження 14 багатоповерхівок. Також серйозно обстріляно найближче селище Синецький, яке місцеві часто називають хутором", — написав Гайдай.

У російської армії "значні втрати", і вона змушена була відступити в районі Сєверодонецька, Тошківки та Осколонівки, стверджує голова області.

Пошкоджено ще один міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом, проте проїзд між містами зберігається, повідомив чиновник.

Минулої доби відбито вісім атак, знищено п'ять танків, десять одиниць бойової броньованої техніки і чотири автомобілі супротивника, повідомив Гайдай.

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