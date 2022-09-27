



Поліцейські зареєстрували автопригоду з потерпілим у Чернівцях - 28.09.2022 12:44

Внаслідок перекидання автомобіля постраждав житель села Чорнівка. Наразі слідчі поліції проводять досудове розслідування та з’ясовують всі обставини автопригоди.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 27 вересня, на вулиці Стефаника обласного центру. Прибувши на місце аварії, співробітники Чернівецького райуправління поліції встановили, що 49-річний водій автомобіля «Peugeot» допустив виїзд транспортного засобу за межі дороги з подальшим його перекиданням.

Внаслідок ДТП травмувався кермувальник. Чоловіка госпіталізували в реанімаційне відділення лікарні швидкої медичної допомоги міста Чернівці.

За фактом аварії слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

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