Поліцейські зареєстрували автопригоду з потерпілим у Чернівцях- 28.09.2022 12:44
Внаслідок перекидання автомобіля постраждав житель села Чорнівка. Наразі слідчі поліції проводять досудове розслідування та з’ясовують всі обставини автопригоди.
Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 27 вересня, на вулиці Стефаника обласного центру. Прибувши на місце аварії, співробітники Чернівецького райуправління поліції встановили, що 49-річний водій автомобіля «Peugeot» допустив виїзд транспортного засобу за межі дороги з подальшим його перекиданням.
Внаслідок ДТП травмувався кермувальник. Чоловіка госпіталізували в реанімаційне відділення лікарні швидкої медичної допомоги міста Чернівці.
За фактом аварії слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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