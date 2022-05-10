



Укрпошта випустила фінальні поштові марки серії Руський воєнний корабль... всьо - 23.05.2022 14:25





23 травня, спеціально до Дня морської піхоти, Укрпошта ввела в обіг поштові марки "Русскій воєнний корабль … ВСЬО! Смерть ворогам!" з номіналом F для відправлень по Україні та "Русскій воєнний корабль … ВСЬО! Слава нації!" з номіналом W для міжнародних відправлень.

Маркові аркуші представлені 3 поштовими марками та трьома купонами до них. На купонах відтворено зображення першої поштової марки «Русскій воєнний корабль, іді …!», що дозволяє у динаміці простежити історію російського крейсера «москва» і його неминучий фінал. Також на марках, окрім назви випуску, в траурній рамці зафіксовано дату 14.04.2022 – «чорний день» в історії російського флоту.

Урочисте спецпогашення поштових марок «Русскій воєнний корабль … ВСЬО!» в столиці відбулося за участі Президента України Володимира Зеленського, Командувача ВМС ЗС України контр-адмірала Олексія Неїжпапи та генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського.

«Такі речі, як ця марка, – це перш за все символи, які допомагають нам вірити у нашу перемогу. Що ми неодмінно переможемо у цій війні, а окупант піде на дно. Інтерес людей до цих марок є тому підтвердженням. Переконаний, таких символів перемоги у нас буде ще багато», - сказав Президент Володимир Зеленський.

«Сьогоднішній випуск якраз припадає на 40-й день, як русскій воєнний корабль дійшов до пункту призначення, звісно, не без допомоги Збройних сил України. Це наш спосіб привітати українських морських піхотинців з професійним святом і в філателістичний спосіб поставити крапку в історії про велич чорноморського флоту росії. Бо у військовий спосіб це вже зробили українські військові в квітні. Цього разу ми збільшили тираж марок до 5 млн примірників – для українських художніх поштових марок це рекорд. Зроблено це спеціально для того, щоб всі, хто не встиг купити першу поштову марку з русскім кораблем, мали можливість придбати нову марку з купоном, який відтворює сюжет першого випуску», - прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Також церемонії спецпогашення «Русскій воєнний корабль … ВСЬО!» пройшли одночасно на поштамтах в обласних центрах України. У Донецькій та Луганській області церемонії пройшли в Краматорську та Лисичанську відповідно. Штемпелі АР Крим, міст Херсона та Севастополя, де наразі неможливо організувати проведення спецпогашень, прикріплені до м. Києва.

Загальний наклад поштових марок «Русскій воєнний корабль … ВСЬО!» – 5 млн прим. При цьому наклад марки із номіналом F – 3 млн прим., із номіналом W – 2 млн прим. До поштових марок випущено конверт «Перший день», немаркований художній конверт та поштову картку. Автор малюнка марок, конвертів та картки – Борис Грох.

Поштові марки «Русскій воєнний корабль … ВСЬО!» будуть реалізовуватися у понад 1500 відділеннях Укрпошти. 1,5 млн марок будуть продаватися на українських та міжнародних інтернет-майданчиках. На продаж марок буде встановлений ліміт: 2 маркові аркуші, 5 конвертів та 5 карток на одне замовлення. Окрім поштових марок з актуальним положенням корабля для замовлень онлайн будуть доступні конверти, картки, футболки, світшоти, магніти, а також окремі попередні випуски українських поштових марок. На деяких маркетплейсах для замовлень марок передбачена благодійна складова. Частина грошей від кожної покупки буде направлена на рахунок фонду KSE Foundation, який передасть їх на допомогу ЗСУ, на проекти відновлення інфраструктури, доставку гуманітарних вантажів тощо. Замовити марки та брендовану продукцію можна буде також через онлайн-магазин Укрпошти. На сайті передбачена опція благодійних пожертв, щоб кожен покупець, який захоче допомогти ЗСУ, міг це зробити.

Онлайн-майданчики для покупки марок та іншої брендованої продукції будуть доступні з 24 травня, про що буде повідомлено окремо.

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