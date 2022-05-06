ZUS Польши пригрозил украинцам штрафами, если не подать заявку при отъезде из Польши- 13.05.2022 16:37
ZUS Польши предупреждает украинцев. Если они уедут, не сказав ни слова, им придется отдать 500+ с процентами и также их ждут штрафы.
Как известно, украинцы, бегущие из Украины от войны, могут воспользоваться широким спектром финансовой помощи в Польше. Родители, спасающиеся от войны, получают, среди прочего, 500+ для детей, на тех же условиях, что и поляки. Однако ZUS предупреждает, что получение помощи после выезда из Польши может иметь серьезные последствия для получателя.
Следствием утраты права на легальное пребывание в Польше является утрата его права на выплаты семьи, т.Е. 500+, RKO и семейный капитал, – предупреждает Ивона Ковальская-Матис, региональный представитель ZUS в Нижней Силезии.
Чиновники напоминают, что помощь беженцам выплачивается только находящимся в Польше лицам. Граждане Украины, которые планируют выезжать за пределы нашей страны более чем на 30 дней, должны сообщить об этом в ZUS и отказаться от получения льгот, в том числе 500+.
"Предупреждаю, что мы можем проверить, покинул ли этот человек нашу страну. Когда иностранец, получающий от нас деньги, не сообщает о выезде из Польши, ему придется вернуть чрезмерно собранные средства с процентами, - объявляет Ковальская-Матис. — ЗУС имеет доступ к разным государственным реестрам. Это, например, образовательная информационная система, центральный список застрахованных лиц. При необходимости мы сможем использовать специальный реестр граждан Украины, который ведет Пограничная служба", - отмечает пресс-секретарь.
Иностранцы, получающие польскую денежную помощь, перед отъездом из Польши могут уведомить это через Платформу электронных услуг (PUE) Управления социального страхования, выбрав и заполнив форму POG. Это касается как возвращающихся в Украину, так и тех, кто собирается переехать в другую страну, например, на запад.
Только к концу апреля вроцлавское отделение ZUS приняло около 40 тысяч беженцев. 500+ приложений почти на 55 тысяч. Дети. Выплата пособий началась в мае.
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