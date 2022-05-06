



Лікар дав інструкцію щодо позбавлення від панічної атаки - 11.05.2022 15:54

Інструкцію з рятування від панічної атаки дав лікар неврологічного відділення клініко-діагностичного центру «Медінцентр» Іван Боголюбов. Його процитувала Платинова Буковина.

За рекомендацією фахівця, людині, яка відчула панічну атаку, слід прийняти зручну позу, почати стежити за своїм диханням і постаратися переключити увагу. "Можна спробувати думати про те, що цей стан не є ознакою соматичного захворювання, що воно не нашкодить здоров'ю і що від нього неможливо померти", - сказав Боголюбов, зазначивши, що подібні думки повинні допомогти внутрішньо зібратися та стабілізувати емоції.

У той же час лікар закликав не займатися самолікуванням, а коли панічна атака відступить, терміново звернутися до психотерапевта чи психіатра. Тільки фахівець у цьому випадку зможе надати максимально ефективну допомогу. Лікар призначить пацієнтові медикаментозне лікування, що включає седативні препарати, антидепресанти та засоби, що знижують рівень тривоги.

Боголюбов розповів, що найбільш схильними до панічних атак є жителі великих міст віком від 25 до 45 років. Причинами нападів найчастіше є високий ритм життя, а також нестача сну.

Раніше характерні для панічної атаки ознаки назвала психолог-розстановник Юлія Хадарцева. Вона розповіла, що розпізнати напад можна по прискореному серцебиття, почервоніння на шкірі та ще ряду симптомів.

Платинова Буковина Чернівці

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