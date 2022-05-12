Свершилась Чернобаевка-19!

- 12.05.2022 18:50
Свершилась Чернобаевка-19!

Украинские бойцы в очередной раз нанесли удар по оккупантам в легендарном городе Херсонской области, — сообщает Алексей Арестович.

Похоже, что российские войска до сих пор не поймут магию Чернобаевки. Суть проста: вся вражеская техника, которую туда ставят, будет уничтожена. И вот сегодня, 4 мая, украинские телеграмм-каналы со ссылкой на очевидцев снова сообщают о мощных взрывах в Чернобаевке. Неужели 19:0? Чернобаевка: в чем феномен, и почему оккупанты туда возвращаются. Легенда про козака Чернобая Официальная информация о взрывах в Чернобаевке Херсонской области уточняется. Ждем нового поста от Алексея Арестовича....

Где-то 2, 4, 5 сутки войны я был уверен, что нам всем в офисе будет конец, - Алексей Арестович в эфире Фейгин LIVE

▪️Рада приняла закон о конфискации российского имущества. Аминь

▪️Самая большая интрига в новой Чернобаевке. Это такой город Белогородка...Они туда идут-идут, а по них бьют и бьют... "Великие люди" с выраженными волевыми качествами. Наши их батальйон накрыли за эти сутки.

▪️Два попадания было по херсонской области нашими. Накрыли несколько десятков их машин. Также Арестович сообщил, что активные действия ВСУ происходят и под Изюмом, и по Запорожском направлении.

▪️Оперативное наступление РФ выдыхается на Луганском направлении. Российская армия не проведет больше стратегически-наступательную операцию в этой войне. Дальше только тактика и оборона.

▪️По Мариуполю

Идет хрупкий процес переговоров

▪️О поставках оружия

Ожидать, что на нас прольется дождь с военной техники не надо.

Платинова Буковина Чернівці

Ключові слова: Чернобаевка, Чернобаевка 19

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