Українці, які перебувають за кордоном, можуть оформити лікарняний дистанційно й отримати державні соціальні виплати- 12.05.2022 17:39
МОЗ спростило оформлення лікарняних для переселенців за кордоном, які стали тимчасово непрацездатними. Йдеться про такі категорії непрацездатності:
- захворювання або травма загального характеру,
- догляд за хворою дитиною,
- вагітність та пологи,
- ортопедичне протезування.
У цих випадках громадяни України мають право на оформлення електронного лікарняного та отримання соціальних виплат. Щоб це зробити, перш за все, потрібно зв’язатися зі своїм сімейним/лікуючим лікарем. На період дії воєнного стану це можна зробити за допомогою месенджеру чи електронної пошти.
Важливо – для формування Медичного висновку про тимчасову непрацездатність лікар повинен отримати підтвердження підстави набуття тимчасової непрацездатності. Таким підтвердженням має бути медичний документ (довідка чи виписка), в якому буде вказаний діагноз/статус пацієнта. Слід зауважити, якщо медичний документ був отриманий за кордоном, лікар може запросити переклад документа українською мовою.
Також важливе уточнення для лікарів: у виданих за кордоном медичних документах зазначається діагноз із використанням Міжнародної класифікації хвороб десятого перегляду (МКХ–10). Тож потрібно враховувати цей класифікатор під час формування МВТН в електронній системі охорони здоров’я.
Формувати медичний висновок за такою процедурою можна під час дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення або скасування.
З повагою пресслужба Міністерства охорони здоров'я
Джерело: МОЗ
Коментарі (0)
Другие новости:
- 12.05.2022 18:50
- 10.05.2022 16:40
- 10.05.2022 13:02
- 10.05.2022 12:57
- 08.05.2022 15:21
- 08.05.2022 15:11
- 06.05.2022 16:10
- 06.05.2022 15:27
- 06.05.2022 11:05
- 05.05.2022 12:45