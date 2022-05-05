Українці, які перебувають за кордоном, можуть оформити лікарняний дистанційно й отримати державні соціальні виплати

- 12.05.2022 17:39
Українці, які перебувають за кордоном, можуть оформити лікарняний дистанційно й отримати державні соціальні виплати

МОЗ спростило оформлення лікарняних для переселенців за кордоном, які стали тимчасово непрацездатними. Йдеться про такі категорії непрацездатності:

  • захворювання або травма загального характеру,
  • догляд за хворою дитиною,
  • вагітність та пологи,
  • ортопедичне протезування.

У цих випадках громадяни України мають право на оформлення електронного лікарняного та отримання соціальних виплат. Щоб це зробити, перш за все, потрібно зв’язатися зі своїм сімейним/лікуючим лікарем. На період дії воєнного стану це можна зробити за допомогою месенджеру чи електронної пошти.

Важливо – для формування Медичного висновку про тимчасову непрацездатність лікар повинен отримати підтвердження підстави набуття тимчасової непрацездатності. Таким підтвердженням має бути медичний документ (довідка чи виписка), в якому буде вказаний діагноз/статус пацієнта. Слід зауважити, якщо медичний документ був отриманий за кордоном, лікар може запросити переклад документа українською мовою.

Також важливе уточнення для лікарів: у виданих за кордоном медичних документах зазначається діагноз із використанням Міжнародної класифікації хвороб десятого перегляду (МКХ–10). Тож потрібно враховувати цей класифікатор під час формування МВТН в електронній системі охорони здоров’я.

Формувати медичний висновок за такою процедурою можна під час дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення або скасування.

 

З повагою пресслужба Міністерства охорони здоров'я

Платинова Буковина Чернівці

Джерело: МОЗ

Ключові слова: лікарняний онлайн, пікарняний за корлоном, лікарняний біженцям у Європі

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