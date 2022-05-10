Нова пошта відновила роботу у Стоянці- 10.05.2022 13:02
Нова пошта продовжує відновлювати роботу мережі, зокрема і у регіонах, що постраждали від бойових дій.
Вже запрацювало унікальне мобільне відділення у Стоянці. Це власна інноваційна розробка Нової пошти.
Відкрито перше мобільне відділення повного циклу, яке може розгортатись за 5 хвилин та використовуватись для надання повного спектра послуг Нової пошти. Воно створене на базі звичайного контейнера для перевезення посилок.
Вперше це відділення було презентовано на початку лютого. Тепер воно запрацювало у Стоянці — селищі, яке сильно постраждало на Київщині та поступово повертається до мирного життя.
Наразі пересувне відділення розташовується у центрі села за адресою вул. Меліораторів, 1.
Працюватиме по будням з 10 до 17 та у суботу - з 9 до 18. Вихідний - неділя.
Клієнтів обслуговуватиме один або два оператори, які будуть надавати послуги відправки та отримання посилок до 10 кг по Україні та за кордон, а також усі фінансові послуги – наприклад, зняття готівки, отримання переказу тощо.
На даху пересувного відділення встановлені сонячні панелі, тому воно може працювати повністю автономно. У середині є кондиціонер та усі необхідні умови для комфортної роботи співробітників.
Компанія планує використовувати це відділення у Стоянці 2-3 тижні, поки не відновить роботу стаціонарного. Після цього відділення буде переміщене в іншу локацію, де буде потреба.
Нагадаємо, що пересувне відділення на базі БДФ-контейнера – це власна розробка R&D-департаменту Нової пошти. За місяць воно зможе приймати та видавати до 10 тис. посилок.
Гарного дня!
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