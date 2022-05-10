Нова пошта відновила роботу у Стоянці

- 10.05.2022 13:02
Нова пошта відновила роботу у Стоянці

Нова пошта продовжує відновлювати роботу мережі, зокрема і у регіонах, що постраждали від бойових дій.
Вже запрацювало унікальне мобільне відділення у Стоянці. Це власна інноваційна розробка Нової пошти.

Відкрито перше мобільне відділення повного циклу, яке може розгортатись за 5 хвилин та використовуватись для надання повного спектра послуг Нової пошти. Воно створене на базі звичайного контейнера для перевезення посилок.

Вперше це відділення було презентовано на початку лютого. Тепер воно запрацювало у Стоянці — селищі, яке сильно постраждало на Київщині та поступово повертається до мирного життя.

Наразі пересувне відділення розташовується у центрі села за адресою вул. Меліораторів, 1.
Працюватиме по будням з 10 до 17 та у суботу - з 9 до 18. Вихідний - неділя.

Клієнтів обслуговуватиме один або два оператори, які будуть надавати послуги відправки та отримання посилок до 10 кг по Україні та за кордон, а також усі фінансові послуги – наприклад, зняття готівки, отримання переказу тощо.

На даху пересувного відділення встановлені сонячні панелі, тому воно може працювати повністю автономно. У середині є кондиціонер та усі необхідні умови для комфортної роботи співробітників.

Компанія планує використовувати це відділення у Стоянці 2-3 тижні, поки не відновить роботу стаціонарного. Після цього відділення буде переміщене в іншу локацію, де буде потреба.

Нагадаємо, що пересувне відділення на базі БДФ-контейнера – це власна розробка R&D-департаменту Нової пошти. За місяць воно зможе приймати та видавати до 10 тис. посилок.
Гарного дня!

Платинова Буковина Чернівці

Ключові слова: мобільне відділення нова Пошта Стоянка

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Сейм Литви оголосив Росію терористичною державою
- 10.05.2022 16:40
Перший президент України Леонід Кравчук помер на 89-му році життя Про це повідомило джерело у родинному колі.
- 10.05.2022 12:57
Українська діаспора передали Віталію Кличку партію cпорядження вартістю 5 млн доларів для захисників України Я надзвичайно пишаюся тими результатами, які принесли зусилля Світового Конґресу Українців
- 08.05.2022 15:21
Хроніка війни в Україні, 73-й день: Одеса під ракетним обстрілом Хроніка подій 73 дня війни
- 08.05.2022 15:11
Директор ЦРУ: немає доказів підготовки ядерного удару по Україні Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс запевнив, що
- 06.05.2022 16:10
У Чернівцях затримали директора обласної клінічної лікарні за отримання неправомірної вигоди
- 06.05.2022 15:27
Лідери країн G7 підтвердили плани поетапної відмови від нафти з РФ У документі наголошується, що ці країни домовилися спільно працювати над
- 06.05.2022 11:05
Путін вибачився за Лаврова російський диктатор в. путін вибачився перед прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом
- 05.05.2022 12:45
Moody's оцінило можливості криптовалют для Росії як неефективні Moody's вважає, що криптовалюти в умовах санкцій є неефективними для Росії
- 04.05.2022 10:39
Як смажити шашлик корисно? Поради дієтолога Як приготувати шашлик? Чим шкідливий шашлик для здоров'я?
- 02.05.2022 11:21

Всі новини