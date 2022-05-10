



Нова пошта відновила роботу у Стоянці - 10.05.2022 13:02

Нова пошта продовжує відновлювати роботу мережі, зокрема і у регіонах, що постраждали від бойових дій.

Вже запрацювало унікальне мобільне відділення у Стоянці. Це власна інноваційна розробка Нової пошти.



Відкрито перше мобільне відділення повного циклу, яке може розгортатись за 5 хвилин та використовуватись для надання повного спектра послуг Нової пошти. Воно створене на базі звичайного контейнера для перевезення посилок.

Вперше це відділення було презентовано на початку лютого. Тепер воно запрацювало у Стоянці — селищі, яке сильно постраждало на Київщині та поступово повертається до мирного життя.

Наразі пересувне відділення розташовується у центрі села за адресою вул. Меліораторів, 1.

Працюватиме по будням з 10 до 17 та у суботу - з 9 до 18. Вихідний - неділя.

Клієнтів обслуговуватиме один або два оператори, які будуть надавати послуги відправки та отримання посилок до 10 кг по Україні та за кордон, а також усі фінансові послуги – наприклад, зняття готівки, отримання переказу тощо.

На даху пересувного відділення встановлені сонячні панелі, тому воно може працювати повністю автономно. У середині є кондиціонер та усі необхідні умови для комфортної роботи співробітників.

Компанія планує використовувати це відділення у Стоянці 2-3 тижні, поки не відновить роботу стаціонарного. Після цього відділення буде переміщене в іншу локацію, де буде потреба.

Нагадаємо, що пересувне відділення на базі БДФ-контейнера – це власна розробка R&D-департаменту Нової пошти. За місяць воно зможе приймати та видавати до 10 тис. посилок.

Гарного дня!

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