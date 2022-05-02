



Перший президент України Леонід Кравчук помер на 89-му році життя - 10.05.2022 12:57

Помер Леонід Кравчук. Першого Президента України не стало на 89 році життя

Перший Президент України Леонід Кравчук помер сьогодні, 10 травня, після тривалої хвороби.

Про це повідомило джерело у родинному колі.

Сьогодні, 10 травня 2022 року, о 17:00 за київським часом після тривалої хвороби пішов з життя Леонід Макарович Кравчук, перший президент незалежної України.

Перший президент України Леонід Кравчук помер у 88 роківЧлени сім'ї колишнього президента підтвердили його смерть.

Леонід Кравчук став першим президентом України після розпаду СРСР, він обіймав цю посаду з 1991 по 1994 рік. Разом із Борисом Єльциним та Станіславом Шушкевичем він підписав Біловезькі угоди, після яких припинив своє існування СРСР. Із середини 90-х Кравчук був депутатом від Соціал-демократичної партії України.

«Історична фігура у здобутті незалежності»

В офісі нинішнього президента України Володимира Зеленського прокоментували смерть Кравчука, назвавши його історичною фігурою у контексті набуття країною незалежності. Таку думку висловив голова офісу Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

Я був особисто знайомий з ним, чим насправді пишаюся. Леонід Макарович був мудрим патріотом України, справді історичною фігурою у здобутті нашої незалежності

Перший президент першим і пішов. Земля пухом

Глава київської делегації у Тристоронній контактній групі

28 липня 2020 року Кравчук обійняв посаду голови Контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі. На думку політика, Києву давно слід було вибудовувати іншу політику щодо республік регіону.

Можливості для інтеграції самопроголошених республік є, але цього не зробити без вільної економічної зони, інвестицій та, ймовірно, навіть зміни мовної політики на користь російськомовного населення. Але це питання необхідно «делікатно» винести на референдум, щоб не відштовхнути мешканців південного сходу, стверджував глава делегації.

Влітку 2021 року Кравчук заявив, що російсько-білоруські військові навчання «Захід-2021» можуть становити небезпеку для України. Він заявив, що українська армія «готова дати відсіч будь-якому агресору», а крім того, Київ у військовому питанні має підтримку Заходу.

Зрозуміло, що сили у нас із Росією нерівні, зате патріотизм є. Ми битимемося до останнього

Платинова Буковина Чернівці

Всі новини