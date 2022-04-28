



Хроніка війни в Україні, 73-й день: Одеса під ракетним обстрілом - 08.05.2022 15:11

Президент Росії Володимир Путін у ніч на 24 лютого оголосив про початок війни проти України, назвавши її «спеціальною військовою операцією на Донбасі» з метою захистити людей, які «протягом восьми років зазнають геноциду з боку київського режиму». Твердження Путіна про геноцид раніше спростували як Євросоюз, так і ООН. Західні політики звинуватили російського президента у брехні. Президент України Володимир Зеленський оголосив про розрив дивідносин із Росією.

Хроніка подій 73 дня війни

Одеса під ракетним обстрілом

В Одесі – повітряна тривога, чутно звуки вибухів. Це результат російських ракетних ударів, заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

У соцмережах з'явилися кадри крилатих ракет та стовпа чорного диму в небі над містом, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Мобільним номерам у самопроголошених ДНР та ЛНР привласнили російський код +7

Міністерство цифрового розвитку РФ оголосило, що абоненти мобільних операторів самопроголошених ДНР та ЛНР отримають телефонний код російської системи нумерації +7, пише "Медуза".

"З 7 травня 2022 року при здійсненні дзвінків та надсиланні SMS-повідомлень абонентами донецьких та луганських операторів зв'язку з кодами нумерації +38071 та +38072 номер телефону відображатиметься у форматі +7(949) та +7(959) відповідно", - повідомили в Міністерстві.

Російський код нумерації нададуть абонентам оператора "Фенікс" у самопроголошеній ДНР та "Лугаком" у самопроголошеній ЛНР, йдеться у заявах керівників двох самопроголошених республік. Це єдині оператори, які працюють у цих регіонах.

Абонентам не потрібно буде змінювати SIM-картки. Після зміни коду нумерації у них залишиться поточний номер, розповіли у міністерстві цифрового розвитку РФ.

Абоненти зможуть дзвонити всередині самопроголошених ДНР та ЛНР, а також до Росії "за внутрішніми російськими тарифами", зазначили у відомстві.

Мер Києва: у столиці України від обстрілу постраждали понад 200 житлових будинків

У Києві внаслідок обстрілу постраждали понад 200 житлових будинків, повідомив мер столиці України Віталій Кличко. Він уточнив, що також зруйновано 46 шкіл, 30 дитячих садків та понад 70 об'єктів міської інфраструктури.

НАТО очікує подальшого загострення війни найближчими тижнями

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг застеріг РФ від застосування ядерної зброї в Україні, передає DW.

"Наш посил однозначний: застосування ядерної зброї призведе до того, що з усіх боків будуть лише ті, хто програв", - заявив Столтенберг в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag. Він наголосив, що "ядерну війну неможливо виграти і її не слід ніколи вести, зокрема в Росії".

Глава НАТО також зазначив, що організація не має жодних даних, що вказують на те, що російський ядерний арсенал був приведений у більш високий рівень готовності після початку російського вторгнення в Україну, незважаючи на погрози президента РФ Володимира Путіна. Одночасно Столтенберг висловився за подальше постачання озброєнь Україні.

"У довгостроковій перспективі Україна не може захищатися лише зброєю радянських часів, а має перейти на сучасну західну зброю", - зазначив він. Політик зазначив, що Північноатлантичний альянс очікує на подальше загострення війни в Україні найближчими тижнями.

Зеленський закликав не піддаватися на ядерний шантаж Кремля



Президент України Володимир Зеленський не бачить ознак того, що війна, розв'язана Росією, незабаром завершиться. Про це він заявив, виступаючи з відеозв'язку на засіданні британського Королівського інституту Chatham House. Зеленський зазначив, що Україна прагне якнайшвидше здобути перемогу, відновити територіальну цілісність та розпочати відновлення зруйнованого майна, зокрема за кошти, конфісковані в Росії.

Український лідер також закликав не піддаватися ядерному шантажу Кремля. "Росія відкрито говорить про ядерну зброю, про час, за який російські ракети можуть досягти європейських міст, - сказав Зеленський. - Вони роблять це тому, що відчувають безкарність. Росія шантажує Європу".

Платинова Буковина Чернівці

Всі новини