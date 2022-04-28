Лідери країн G7 підтвердили плани поетапної відмови від нафти з РФ

- 06.05.2022 11:05
Лідери країн G7 підтвердили плани поетапної відмови від нафти з РФ

Лідери країн G7 у неділю заявили про відданість поетапно відмовитися від імпорту російської нафти, повідомив Білий дім.

"Сьогодні G7 висловили прихильність до поетапної відмови від імпорту російської нафти або взагалі - його заборони", - йдеться у заяві Білого дому.

У документі наголошується, що ці країни домовилися спільно працювати над забезпеченням стабільного енергопостачання у світі, водночас активізуючи зусилля щодо скорочення залежності від викопного палива.

Лідери країн G7 у неділю заявили про відданість поетапно відмовитися від імпорту російської нафти, повідомив Білий дім.

«Сьогодні G7 висловили відданість поетапній відмові від імпорту російської нафти або взагалі – його заборони», – йдеться у заяві Білого дому.

У документі наголошується, що ці країни домовилися спільно працювати над забезпеченням стабільного енергопостачання у світі, водночас активізуючи зусилля щодо скорочення залежності від викопного палива.

Платинова Буковина Чернівці

Ключові слова: Лідери країн G7 рішення про нафту росії

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Українська діаспора передали Віталію Кличку партію cпорядження вартістю 5 млн доларів для захисників України Я надзвичайно пишаюся тими результатами, які принесли зусилля Світового Конґресу Українців
- 08.05.2022 15:21
Хроніка війни в Україні, 73-й день: Одеса під ракетним обстрілом Хроніка подій 73 дня війни
- 08.05.2022 15:11
Директор ЦРУ: немає доказів підготовки ядерного удару по Україні Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс запевнив, що
- 06.05.2022 16:10
У Чернівцях затримали директора обласної клінічної лікарні за отримання неправомірної вигоди
- 06.05.2022 15:27
Путін вибачився за Лаврова російський диктатор в. путін вибачився перед прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом
- 05.05.2022 12:45
Moody's оцінило можливості криптовалют для Росії як неефективні Moody's вважає, що криптовалюти в умовах санкцій є неефективними для Росії
- 04.05.2022 10:39
Як смажити шашлик корисно? Поради дієтолога Як приготувати шашлик? Чим шкідливий шашлик для здоров'я?
- 02.05.2022 11:21
Військовий експерт Жданов: Війною у росії почали командувати політики, що для нас добре, а для росіян погано Хід війни у травні 2022 року
- 02.05.2022 10:10
Німеччина повідомила про наслідки у разі відмови від газу з Росії Будь-які збої впливають на економіку, уряд дуже ясно про це говорить
- 30.04.2022 11:53
Поліцейські затримали чоловіка, який викрав велосипед буковинки Сума завданих збитків жінці становить 7500 гривень.
- 28.04.2022 17:34

Всі новини