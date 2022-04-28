Лідери країн G7 підтвердили плани поетапної відмови від нафти з РФ- 06.05.2022 11:05
Лідери країн G7 у неділю заявили про відданість поетапно відмовитися від імпорту російської нафти, повідомив Білий дім.
"Сьогодні G7 висловили прихильність до поетапної відмови від імпорту російської нафти або взагалі - його заборони", - йдеться у заяві Білого дому.
У документі наголошується, що ці країни домовилися спільно працювати над забезпеченням стабільного енергопостачання у світі, водночас активізуючи зусилля щодо скорочення залежності від викопного палива.
Лідери країн G7 у неділю заявили про відданість поетапно відмовитися від імпорту російської нафти, повідомив Білий дім.
«Сьогодні G7 висловили відданість поетапній відмові від імпорту російської нафти або взагалі – його заборони», – йдеться у заяві Білого дому.
У документі наголошується, що ці країни домовилися спільно працювати над забезпеченням стабільного енергопостачання у світі, водночас активізуючи зусилля щодо скорочення залежності від викопного палива.
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