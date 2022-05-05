Путін вибачився за Лаврова

- 05.05.2022 12:45
Путін вибачився за Лаврова


російський диктатор в. путін вибачився перед прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом за заяви глави російського МЗС Сергія Лаврова.

Раніше Лавров заявив про те, що «Гітлер мав єврейську кров, як і Зеленський».

Про це повідомляє видання Haaretz із посиланням на канцелярію Беннета.

У телефонній розмові з прем'єр-міністром Нафталі Беннетом президент Росії Володимир Путін вибачився за твердження міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про єврейське походження Адольфа Гітлера.

Беннет вибачився за слова Лаврова і подякував йому за роз'яснення ставлення російського президента до єврейського народу і пам'яті про Голокост, йдеться в заяві офісу Беннета.

Обидва лідери також наголосили на важливості 9 травня — дня перемоги нацистської Німеччини — для ізраїльтян та росіян, а також пам'яті жертв війни та Голокосту.

Беннет згадав про внесок Червоної Армії у перемогу у Другій світовій війні. У ході розмови він згадав прохання Зеленського знайти вирішення ситуації з обложеним меткомбінатом «Азовсталь» у Маріуполі, де, за оцінками, у пастці є кілька сотень людей. Путін сказав, що Росія, як і раніше, готова забезпечити безпечний прохід для мирних жителів, щоб вони могли покинути завод, і закликав Київ наказати українським бойовикам, які ховаються на «Азовсталі», скласти зброю.

Путін також надіслав вітання президенту Ісааку Герцогу з нагоди Дня незалежності Ізраїлю.

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Ключові слова: путін лавров скандал Ізраїль

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