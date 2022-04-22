



Як смажити шашлик корисно? Поради дієтолога - 02.05.2022 11:21

Дієтолог назвала спосіб зробити шашлик максимально корисним. Спосіб зробити шашлик максимально корисним назвала лікар-дієтолог, нутріціолог Олександра Громанченко.

Для початку, за її словами, варто вибрати нежирні сорти м'яса. Підійдуть качині та курячі грудки, а також риба та морепродукти. Шкіру з птиці перед приготуванням необхідно зняти, тому що в ній міститься багато жиру та канцерогенів.

Маринувати м'ясо, радить дієтолог, слід у низькокалорійних свіжих соках: лимонному, апельсиновому і томатному. А також у ківі, мінеральній воді та в кефірі. «Добре маринуйте м'ясо! Якісний маринад, особливо кислий, частково є захистом від мікробів і точно допомагає організму швидше переварити важкий м'ясний делікатес», — прокоментувала фахівець.

Олександра додала, що м'ясо готувати на багатті потрібно через 20-25 хвилин після використання рідини для розпалювання, щоб вона повністю вигоріла.

Готовий шашлик бажано вживати із сирими та печеними овочами. Крім того, дієтолог порадила приготувати до м'ясної страви капустяні листи з огірками та кунжутною олією. А ось від картопляного гарніру, макаронів, хліба та крупи, за її словами, краще відмовитись.

Раніше були названі дієтичні сорти м'яса для шашликів.

Довідково:

Чим шкідливий шашлик для здоров'я?

Жирний шашлик важко засвоюється. Процес засвоєння м'яса залежить від вмісту насичених жирів. Якщо розташувати види м'яса за вмістом насичених жирних кислот, то першому місці опиниться баранина, потім яловичина і свинина. Якщо переїсти шашлику, то можуть з'явитися неприємні відчуття, тяжкість, розпирання в шлунку і нудота. Чим небезпечний шашлик, то це великими кількостями.

Шашлик у великих кількостях може бути небезпечним, якщо людина, наприклад, довгий час виключала м'ясні продукти з раціону. Солідна порція смаженого на вугіллі м'яса з незвички виявиться для організму шоком, що може призвести до харчового отруєння. Шашлик у великих кількостях протипоказаний людям з подагрою, гострими та хронічними захворюваннями травної системи, із серцево-судинними захворюваннями, а також людям із високим холестерином.

Шашлик шкідливий, якщо приготувати його надто близько до вугілля, оскільки м'ясо обгорить. Вийде продукт обвуглювання білка – скоринка, що містить канцерогени. Горілу скоринку на м'ясі їсти не рекомендується.



Шашлик шкідливий, якщо є його дуже багато і часто. До раціону повинні входити жири, білки та вуглеводи, клітковина, мінерали та вітаміни. Шашлик не завдасть шкоди, якщо раціон людини різноманітний, у ньому є, наприклад, овочі, фрукти, крупи та супи.

Додайте до шашлику продукти, багаті на клітковину, – овочі та крупи. Наприклад, морква, капусту, огірки, помідори, салати та зелень. Добре, якщо на природу, крім замаринованого м'яса, ви візьмете таку саму кількість салату чи овочів.

Якщо ви хочете схуднути, то їжте шашлик із овочевою стравою. Відповідь на запитання, чи можна їсти шашлик при схудненні – так. Але уникайте жирних сортів м'яса і не забувайте про овочі.

Оптимальну порцію м'яса може визначити за розміром долоні. Шматок м'яса для шашлику повинен бути таким, щоб він вмістився на долоні і був товщиною 1 см. Навіть якщо ви з'їсте більше, нічого страшного не станеться. Але переїдати теж не варто, тому що це створює велике навантаження на систему травлення, і після відпочинку організм почуватиметься втомленим.

При захворюваннях травної системи або підвищеному рівні холестерину рекомендується шашлик із риби, індички чи курки.

Чи можно давати шашлик дітям?

Дітям до 7–8 років шашлик давайте обережно. У дітей може бути ще незріла травна система, що не звикла до надмірної напруги, наприклад, до перетравлення цільного шматка м'яса, що містить велику кількість сполучної тканини, тобто м'ясних прожилок.

Пропонуйте дітям страви, які готуються із подрібненого або перекрученого м'яса: биточки, котлети, у старшому віці – люля-кебаб. Крім того, для шашлику м'ясо зазвичай маринують та приправляють спеціями, вживання яких також викликає надмірну напругу травної системи.

Шашлик з курки, індички, замаринований в йогурті або в соусі песто, теж надають перевагу дітям. І, звичайно, пропонуючи дитині шашлик, не забувайте про те, що не слід переїдати.

Вагітним і годуючим - шашлики можна

Якщо вагітність протікає без ускладнень, то порція-друга шашлику не зашкодить. У цілому нині для вагітних жінок немає конкретних обмежень, крім введення токсичних продуктів (паління, алкоголь, наркотики); решта обмежень, пов'язані з індивідуальними особливостями організму жінки (наявність хронічних захворювань, симптоми токсикозу вагітних, дефіцити вагітності, порушення у роботі кишечника, коливання ваги), повинні обговорюватися з лікарем.

Для відносно здорових вагітних жінок працюють ті самі правила, що і для решти: переважно нежирне м'ясо. Жирна їжа може викликати неприємні відчуття з боку шлунково-кишкового тракту та набір ваги. Майбутнім мамам краще їсти шашлик із пісної яловичини, телятини, свинини, курки чи риби. Не пересмажувати: у цьому випадку утворюється горіла кірка, що містить канцерогени. Вживати шашлик найкраще у поєднанні з овочами. Овочі допомагають розщеплювати жири та покращують роботу кишечника.

А чи можна мамі, що годує шашлик? Годуючим жінкам потрібно бути обережнішими з оцтом, маринадами та спеціями. Все, що вживає мати, надходить і в організм дитини. Гострі спеції та оцет можуть спричинити алергічну реакцію у малюка. А цибуля або часник можуть надавати неприємного смаку молоку, і дитина може від нього відмовлятися. Мамам рекомендується м'ясо без маринаду або шашлик, приготований у маринаді з продуктів із натуральними кислотами: з лимонного соку, ківі або мінеральної води.

Чи краще запивати шашлик?

Найкраще шашлик запивати водою – це природна для організму рідина. Якщо ви плануєте вживати алкоголь, то не забувайте, що спиртові напої збільшують почуття голоду, тому існує ризик переїсти. Алкогольний напій – токсичний продукт, який містить додаткові калорії. Корисної дози алкоголю немає, є лише щодо безпечна. До шашлику добре підійде сухе вино.

Безпечна доза для чоловіків становить 150 мл, для жінок – 125. Міцні напої типу коньяку або горілки вважаються безпечними для організму в кількості 50 мл для чоловіків, 30 мл – для жінок.

Нагадуємо, зловживання алкогольними напоями шкодить вашому здоров'ю.

Шашлик не відноситься до дієтичної страви, тому що це смажена та жирна їжа. Але якщо є шашлик у розумних кількостях, то це не тільки задоволення на природі, а й певний позитивний вплив на організм.

Ось кілька позитивних аргументів на користь шашлику:

Шашлик готується на вогні, але не вимагає додавання олії, тому що для приготування використається власний натуральний жир м'яса. Це означає, що шашлик - менш калорійна їжа, ніж приготовлена, наприклад, на сковороді в маслі.

Шашлик - це білкове блюдо, джерело повноцінного тваринного білка з усіма незамінними амінокислотами, життєво необхідного для будівництва клітин в організмі, роботи всіх систем, у тому числі імунної; у шашлику багато жиророзчинних вітамінів А, Е, Д та вітамінів групи В.

Залізо, що міститься в шашлику з червоних сортів м'яса, перешкоджає анемії та допомагає забезпечити повноцінне дихання тканин.

Корисні жирні кислоти, які у шашлику з риби, сприяють нормалізації холестерину.

Як вибрати м'ясо на шашлик?

Свинячий шашлик найкраще виходить із області шиї. Якщо не шийна частина, то можна скуштувати м'ясо зі спинної частини – корейку. Якщо вирішили зробити шашлик із телятини, вибирайте задню частину. Для шашлику з ягняти купіть каре або ниркову частину. У магазинах та на ринках дуже великий вибір.

Ось кілька порад, щоб вибрати на прилавку добрий шматок, з якого вийде чудовий шашлик:

Свіжий шматок м'яса має рівномірний відтінок.

Огляньте шматок з різних боків. Іноді м'ясо викладають те щоб покупець не помітив жили.

У несвіжого м'яса жир виглядає матовим, а на дотик він липкий. Дуже погано, якщо жир із сіро-жовтим відтінком. Якщо помітили такий колір, сміливо йдіть до іншого продавця.

Натисніть пальцем на шматок м'яса – з'явиться маленька ямка. Як тільки приберете палець, м'ясо набуде колишньої форми. Отже, вам трапився добрий шматок.

Подивіться, якого кольору м'ясо. Хороша яловичина та баранина має бути кольору малини і не темнішою. Свиняча шийка має бути блідо-рожевою.

Перевірте запах. Від м'яса має виходити приємний парний аромат. Якщо запах хоч чимось вас бентежить, не купуйте м'ясо.

Якщо м'ясо сухе та пружне, то можете купувати. Не беріть м'ясо, що ковзає в руках. Це означає, що у шматку багато рідини – ознака зіпсованого м'яса.

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