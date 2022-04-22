Військовий експерт Жданов: Війною у росії почали командувати політики, що для нас добре, а для росіян погано

- 02.05.2022 10:10
Військовий експерт Жданов: Війною у росії почали командувати політики, що для нас добре, а для росіян погано

Військовий експерт: Війною почали командувати не військові, а політики, що для нас добре, а для росіян погано
В ефірі Белсату Олег Жданов розповів, що за його даними передислокація російських військ здебільшого закінчилася і незабаром слід чекати на ескалацію подій на сході України:

«Ми чекаємо найближчими днями кульмінаційного моменту, зосередження максимальних зусиль з боку російських військ, особливо за напрямками від Ізюма. Швидше за все тут буде головний удар. За деякими чутками до Ізюму прибув генерал армії (Віталій) Герасимов, голова Генерального штабу. Найближчими днями ми спостерігатимемо нарощування зусиль російських військ за напрямками Сєвєродонецьк-Краматорськ».

Жданов наголосив, що такі дії російської сторони зумовлені майбутнім святом 9 травня, і тут експерт бачить хороші новини для тих, хто захищає Україну:

«Це лише заради 9 травня. Це свідчить, що війною почали командувати політики, а чи не військові. Що для нас у принципі добре. Зазвичай, коли політики втручаються у війну, це призводить до катастрофи тим, ким вони командують».

Він зазначив, що за всіма напрямками великого наступу не спостерігається, оскільки російські війська не мають сил. На думку експерта, зараз пріоритетним залишається лише Донецький напрямок, решта – для відволікання уваги.

«Вони хочуть зробити плацдарм, щоб потім розвивати наступ у бік Миколаєва та Одеси. У них головне завдання там, на південному напрямку, – відрізати Україну від Чорноморського узбережжя та возз'єднання з Придністров'ям. У разі успіху Молдова буде захоплена одразу. Але цей плацдарм вони створюють уже другий тиждень, і успіхів там немає. Всі ці зусилля просунутися до кордонів округів зупинено ЗСУ», – заявив Олег Жданов.

Він переконаний, що того військового угруповання, яке Росії вдалося зібрати за останні часи на Донбасі, мало для масового наступу:

«Вона занадто мала для такого глибинного завдання. А це завдання на понад 500 кілометрів. А тими силами, що у них є, можна лише проводити атаки на українські позиції, що вони роблять. Тема з Придністров'ям починає поступово згасати. Вони спробували зробити ілюзію наявності другого фронту, вони не вийшло. Про висадку десанту в районі Одеси зараз навіть не йдеться. Адже нема ні сил, ні можливості його висадити».

Експерт повідомив, що українські вогневі засоби дозволяють контролювати територію Придністров'я на всю її глибину, що унеможливлює атаки з боку російських військ.

 

Платинова Буковина Чернівці

Ключові слова: Військовий експерт Жданов, стан війни травень 2022

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Як смажити шашлик корисно? Поради дієтолога Як приготувати шашлик? Чим шкідливий шашлик для здоров'я?
- 02.05.2022 11:21
Німеччина повідомила про наслідки у разі відмови від газу з Росії Будь-які збої впливають на економіку, уряд дуже ясно про це говорить
- 30.04.2022 11:53
Поліцейські затримали чоловіка, який викрав велосипед буковинки Сума завданих збитків жінці становить 7500 гривень.
- 28.04.2022 17:34
Не треба боятися Третьої світової війни, бо вона вже йде - Даля Грибаускайте Колишня президент Литви Даля Грибаускайте під час дискусії в Інституті міжнародних відносин та
- 27.04.2022 16:07
Программа США Uniting for Ukraine для беженцев из Украины: все детали Uniting for Ukraine Объединение для Украины Объединяемся за Украину
- 26.04.2022 17:23
Причини вибухів у Молдові У Тирасполі з гранатометів обстріляли будівлю міністерства держбезпеки Придністров'я
- 26.04.2022 12:32
На Буковині поліцейські повідомили про підозру чоловіку та жінці у вчиненні низки крадіжок поліцейські встановили причетність буковинця до 8 фактів, а жінки до 6 випадків
- 25.04.2022 17:50
ФСБ запобігла спробі вбити Соловйова
- 25.04.2022 15:36
Как попасть беженцу из Украины в США? Апрель 2022 О том как попасть украинским беженцам в Америку рассказала
- 22.04.2022 14:26
Відео з Джонні Деппом у залі суду стало вірусним через посмішку Деппа Актер подав у суд на свою звичайну жену за клевету із-за статті
- 22.04.2022 13:53

Всі новини