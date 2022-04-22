



Військовий експерт Жданов: Війною у росії почали командувати політики, що для нас добре, а для росіян погано - 02.05.2022 10:10

Військовий експерт: Війною почали командувати не військові, а політики, що для нас добре, а для росіян погано

В ефірі Белсату Олег Жданов розповів, що за його даними передислокація російських військ здебільшого закінчилася і незабаром слід чекати на ескалацію подій на сході України:

«Ми чекаємо найближчими днями кульмінаційного моменту, зосередження максимальних зусиль з боку російських військ, особливо за напрямками від Ізюма. Швидше за все тут буде головний удар. За деякими чутками до Ізюму прибув генерал армії (Віталій) Герасимов, голова Генерального штабу. Найближчими днями ми спостерігатимемо нарощування зусиль російських військ за напрямками Сєвєродонецьк-Краматорськ».

Жданов наголосив, що такі дії російської сторони зумовлені майбутнім святом 9 травня, і тут експерт бачить хороші новини для тих, хто захищає Україну:

«Це лише заради 9 травня. Це свідчить, що війною почали командувати політики, а чи не військові. Що для нас у принципі добре. Зазвичай, коли політики втручаються у війну, це призводить до катастрофи тим, ким вони командують».

Він зазначив, що за всіма напрямками великого наступу не спостерігається, оскільки російські війська не мають сил. На думку експерта, зараз пріоритетним залишається лише Донецький напрямок, решта – для відволікання уваги.

«Вони хочуть зробити плацдарм, щоб потім розвивати наступ у бік Миколаєва та Одеси. У них головне завдання там, на південному напрямку, – відрізати Україну від Чорноморського узбережжя та возз'єднання з Придністров'ям. У разі успіху Молдова буде захоплена одразу. Але цей плацдарм вони створюють уже другий тиждень, і успіхів там немає. Всі ці зусилля просунутися до кордонів округів зупинено ЗСУ», – заявив Олег Жданов.

Він переконаний, що того військового угруповання, яке Росії вдалося зібрати за останні часи на Донбасі, мало для масового наступу:

«Вона занадто мала для такого глибинного завдання. А це завдання на понад 500 кілометрів. А тими силами, що у них є, можна лише проводити атаки на українські позиції, що вони роблять. Тема з Придністров'ям починає поступово згасати. Вони спробували зробити ілюзію наявності другого фронту, вони не вийшло. Про висадку десанту в районі Одеси зараз навіть не йдеться. Адже нема ні сил, ні можливості його висадити».

Експерт повідомив, що українські вогневі засоби дозволяють контролювати територію Придністров'я на всю її глибину, що унеможливлює атаки з боку російських військ.

Платинова Буковина Чернівці

Всі новини