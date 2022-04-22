



Німеччина повідомила про наслідки у разі відмови від газу з Росії - 30.04.2022 11:53

Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив про наслідки для економіки країни у разі відмови від газу із Росії. Про це повідомляє Bloomberg.

«Будь-які збої впливають на економіку, уряд дуже ясно про це говорить. Ось чому це [російський газ] одна з речей, яка не була одразу включена до санкцій», — сказав політик.

Bloomberg також наголосив на ймовірності руйнівних наслідків для економіки ФРН. "Німеччина, яка скоротила свою залежність від російського газу до 35 відсотків з 55 минулого року, попередила, що раптова зупинка постачання палива занурить найбільшу економіку Європи в рецесію [уповільнення темпів економічного зростання]", - пишуть автори.

Раніше колишній канцлер ФРН Герхард Шредер виступив проти запровадження ембарго на російські енергоносії. Генеральний директор найбільшого німецького енергетичного концерну EON Леонард Бірнбаум також висловився проти ембарго на постачання російського газу, оскільки це спричинить негативні наслідки не лише для Німеччини, а й для всього Євросоюзу.

Німеччина повідомила про наслідки у разі відмови від газу з Росії

Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив про наслідки для економіки країни у разі відмови від газу із Росії. Про це повідомляє Bloomberg.

«Будь-які збої впливають на економіку, уряд дуже ясно про це говорить. Ось чому російський газ - одна з речей, яка не була одразу включена до санкцій», — сказав політик.

Bloomberg також наголосив на ймовірності руйнівних наслідків для економіки ФРН. "Німеччина, яка скоротила свою залежність від російського газу до 35 відсотків з 55 минулого року, попередила, що раптова зупинка постачання палива занурить найбільшу економіку Європи в рецесію [уповільнення темпів економічного зростання]", - пишуть автори.

Раніше колишній канцлер ФРН Герхард Шредер виступив проти запровадження ембарго на російські енергоносії. Генеральний директор найбільшого німецького енергетичного концерну EON Леонард Бірнбаум також висловився проти ембарго на постачання російського газу, оскільки це спричинить негативні наслідки не лише для Німеччини, а й для всього Євросоюзу.

У МЗС Німеччини назвали умову скасування санкцій. Глава МЗС ФРН Бербок: санкції проти Росії скасують під час виведення військ з України

У МЗС Німеччини назвали умову скасування санкцій проти Росії. Як сказала глава відомства Анналена Бербок, це стане можливим лише при виведенні російських військ із території України. Слова міністра ФРН наводить РІА «Новости».

«Перемир'я може стати лише першим кроком. Для нас ясно одне: скасування санкцій відбудеться лише у тому випадку, якщо Росія виведе свої війська», - наголосила Бербок. Також вона вказала, що Брюссель більше не будуватиме відносини з Москвою так, як це було раніше, а «ЄС не зможе покластися на обіцянки Росії».

Наприкінці квітня стало відомо і про зміст шостого пакету санкцій ЄС проти Росії. За інформацією Bloomberg, до нього може увійти повне ембарго на нафту. ЄС збирається запропонувати ввести повну заборону на російську нафту до кінця 2022 року, а також відключити низку банків РФ та Білорусії від SWIFT. Крім того, можуть бути введені обмеження на консультативні послуги, послуги на базі хмарних технологій та на придбання нерухомості.

Російське МЗС визнає, що введені проти країни санкції є безпрецедентними. Як говорив глава міністерства Сергій Лавров, те, що відбувається в Україні, стало приводом для «задушення» економіки Росії, підриву її конкурентоспроможності та блокування її майбутнього розвитку. Він зазначив, що Захід не бентежить, що антиросійські обмеження «починають завдавати шкоди пересічним громадянам їхніх держав».

За прогнозами Центробанку, інфляція у країні 2022 року становитиме від 18 до 23 відсотків. 2023-го вона знизиться до 5–7 відсотків. Наголошувалося, що темпи зростання споживчих цін все ще високі, проте вони значно сповільнилися після пікових значень першої половини березня. За словами голови ЦБ Ельвіри Набіулліної, пік інфляції припаде на кінець 2022 року.

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