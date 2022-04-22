Поліцейські затримали чоловіка, який викрав велосипед буковинки

- 28.04.2022 17:34
Поліцейські затримали чоловіка, який викрав велосипед буковинки

Поліцейські затримали чоловіка, який викрав велосипед буковинки.

Нагадуємо, що відповідно до останніх змін в законодавстві, посилено відповідальність за вчинення крадіжки. Зокрема, не залежно від викраденого, скоєне в умовах воєнного стану, прирівнюються до тяжких злочинів. За вчинення такого правопорушення зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

26 квітня до поліції надійшло повідомлення від 35-річної жительки міста Новоселиця про те, що невідома особа з під’їзду будинку викрала її велосипед. Сума завданих збитків жінці становить 7500 гривень.

Співробітники відділення № 4 (м. Новоселиця) Чернівецького районного управління поліції провели першочергові поліцейські заходи: опитали заявницю та можливих очевидців події, а також опрацювали відео з камер спостереження.
Завдяки оперативним діям правоохоронці встановили і затримали раніше судимого за скоєння майнових злочинів 24-річного жителя села Маршинці в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Новоселицького відділу Чернівецької окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 4 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, тобто таємне викрадення чужого майна, вчинених повторно в умовах воєнного стану. Правоохоронці звернулися до суду з клопотанням про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Платинова Буковина Чернівці

Ключові слова: краддіжка Чернівці, крадіжка Новоселиця

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