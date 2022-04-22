



Программа США Uniting for Ukraine для беженцев из Украины: все детали - 26.04.2022 17:23

Uniting for Ukraine Объединение для Украины Объединяемся за Украину. Как беженцу из Украины попасть в США? Программа США для беженцев из Украины

21 апреля 2022 года президент Байден объявил о новой упрощенной процедуре « Единство для Украины », которая позволит гражданам Украины, бежавшим от неспровоцированной агрессивной войны России, приехать в Соединенные Штаты. Это является ключевым шагом к выполнению обещания президента приветствовать украинцев, спасающихся от российского вторжения в Украину.

«Единство для Украины » основано на надежной гуманитарной помощи, которую оказывает правительство США, поскольку мы дополняем щедрость стран по всей Европе, которые принимают миллионы украинских граждан и других лиц, которые были перемещены.

Примечание: эта веб-страница будет обновляться по мере поступления дополнительной информации.

Обзор процесса

«Единство для Украины» предоставляет гражданам Украины и их ближайшим родственникам, находящимся за пределами Соединенных Штатов, возможность приехать в Соединенные Штаты и временно остаться с условно-досрочным освобождением на срок до двух лет. Украинцы, участвующие в «Единстве за Украину», должны иметь сторонника в США, который согласен оказывать им финансовую поддержку на время пребывания в США. Процесс начинается, когда сторонник подает форму I-134, Декларацию о финансовой поддержке, в Службу гражданства и иммиграции США (USCIS), чтобы включить информацию как о стороннике, так и об украинском бенефициаре. Украинцы, соответствующие требованиям, получают разрешение на въезд непосредственно в Соединенные Штаты и ходатайствуют об условно-досрочном освобождении в порту въезда.

Беженцы из Украины имеют право на участие в процессе, если они:

Проживали в Украине непосредственно перед российским вторжением (до 11 февраля 2022 г.) и были перемещены в результате вторжения;



Являются гражданами Украины и имеют действующий украинский паспорт (или вы являетесь ребенком, вписанным в паспорт родителя), или являетесь неукраинским ближайшим родственником гражданина Украины, подающего заявление через Uniting for Ukraine;



Иметь сторонника, который подал Форму I-134, Декларацию о финансовой поддержке, от своего имени, которая была подтверждена USCIS как достаточная;



Полные прививки и другие требования общественного здравоохранения, а также;



Четкие биометрические и биографические проверки и проверки безопасности.



Примечание. Чтобы иметь право на участие в этом процессе, дети в возрасте до 18 лет должны путешествовать в Соединенные Штаты под присмотром и опекой своего родителя или законного опекуна.

Шаг 1: Финансовая поддержка

Лица, участвующие в «Объединяемся за Украину», должны иметь финансовую поддержку в США. Сторонник из США подаст форму I-134, Декларация о финансовой поддержке, в USCIS через онлайн-портал myUSCIS, чтобы инициировать процесс Uniting for Ukraine.

Затем сторонник будет проверен правительством США для защиты от эксплуатации и злоупотреблений, а также для гарантии того, что он может финансово поддерживать человека, которого он согласен поддерживать. Финансовые спонсоры должны быть проверены и признаны правомочными правительством США, прежде чем украинский бенефициар продвинется в этом процессе.

Шаг 2: Отправьте биографические данные в myUSCIS

Как только сторонник продемонстрирует достаточную финансовую поддержку и будет одобрен, украинский бенефициар получит электронное письмо от USCIS о том, как создать учетную запись в myUSCIS, и инструкции о следующих шагах. Украинский бенефициар должен будет подтвердить свою биографическую информацию в myUSCIS и подтвердить выполнение всех квалификационных требований.

Шаг 3: Выполните требования по вакцинации

В рамках подтверждения квалификационных требований в своей учетной записи myUSCIS лица, которые запрашивают разрешение на поездку в Соединенные Штаты в рамках процесса «Единство для Украины», должны будут подтвердить предыдущую вакцинацию против кори, полиомиелита и COVID-19. Если ранее люди не были вакцинированы, им необходимо будет получить первую дозу необходимых вакцин до получения разрешения на въезд в Соединенные Штаты.

Шаг 4: Разрешение на въезд в США

После выполнения требований украинцы получат уведомление на свою учетную запись myUSCIS, подтверждающее, имеют ли они право на поездку в Соединенные Штаты для получения условно-досрочного освобождения. В случае одобрения это разрешение действительно в течение 90 дней, и украинцы несут ответственность за безопасность своего путешествия по воздуху в Соединенные Штаты. Граждане Украины должны будут выполнить другие требования к поездкам CDC, в том числе пройти тестирование на COVID-19 перед отъездом.

Шаг 5: Обращение за условно-досрочным освобождением в порту въезда

По прибытии в порт въезда каждое лицо будет проверено Таможенной и пограничной службой США (CBP) и рассмотрено для условно-досрочного освобождения на срок до двух лет, и могут быть поставлены условия для их условно-досрочного освобождения. Все лица в возрасте двух лет и старше должны пройти медицинский осмотр на туберкулез, включая тест IGRA, в течение двух недель после прибытия в Соединенные Штаты.

В рамках процесса «Единство для Украины» украинцы будут проходить дополнительную проверку и проверку, в том числе биометрическую проверку. Любое лицо, которое будет установлено, что оно представляет угрозу национальной или общественной безопасности, будет передано в иммиграционную и таможенную службу США (ICE).

Украинцам, которые находятся в наземных портах въезда в США без действующей визы или без предварительного разрешения на въезд в Соединенные Штаты в рамках программы «Единство для Украины», может быть отказано во въезде, и им будет предложено подать заявку в рамках этой программы.

Шаг 6: Одобрено условно-досрочное освобождение

Если в соответствии с этим процессом предоставляется условно-досрочное освобождение, лица, как правило, условно-досрочно отправляются в Соединенные Штаты на срок до двух лет и имеют право подать заявление на получение разрешения на работу. Физические лица могут запросить разрешение на работу, заполнив форму I-765 «Заявка на разрешение на работу» в USCIS.

Часто задаваемые вопросы



Uniting for Ukraine — это инновационный подход к обеспечению безопасного и упорядоченного процесса для перемещенных украинцев, пострадавших от вторжения России в Украину. Украинцы, у которых есть сторонник в США, могут быть рассмотрены для условно-досрочного освобождения в каждом конкретном случае на срок до двух лет. После условно-досрочного освобождения украинцы имеют право подать заявление на получение разрешения на работу в Соединенных Штатах.

Почему Соединенные Штаты создают процесс для украинцев, чтобы они приехали в Соединенные Штаты?

В результате неспровоцированного полномасштабного вторжения российских военных в Украину и продолжающейся агрессии миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома. Администрация Байдена-Харриса по-прежнему готова принять 100 000 украинцев и других лиц, спасающихся от российской агрессии. Чтобы выполнить это обязательство, Администрация намерена использовать весь спектр законных путей в Соединенные Штаты, включая новые процессы, такие как «Единство для Украины », и существующие возможности, такие как иммиграционные и неиммиграционные визы и оформление переселения беженцев.

Что такое условно-досрочное освобождение? Закон об иммиграции и гражданстве наделяет министра внутренней безопасности дискреционными полномочиями на временное условно-досрочное освобождение неграждан в Соединенных Штатах в каждом конкретном случае по «неотложным гуманитарным причинам или значительной общественной пользе».

Лица, получившие условно-досрочное освобождение в соответствии с процессом « Единство для Украины », как правило, условно-досрочно отправляются в Соединенные Штаты на срок до двух лет и имеют право подать заявление на получение разрешения на работу.

Имею ли я право участвовать в Uniting for Ukraine ?

Чтобы иметь право на участие, украинцы должны проживать в Украине по состоянию на 11 февраля 2022 года, иметь сторонника в Соединенных Штатах, выполнять прививки и выполнять другие требования общественного здравоохранения, а также пройти биометрический и биографический скрининг и проверку безопасности. Украинцам, получившим одобрение в рамках этого процесса, будет разрешено выезжать в Соединенные Штаты для рассмотрения вопроса об условно-досрочном освобождении в каждом конкретном случае на срок до двух лет. После условно-досрочного освобождения в рамках этого процесса украинцы смогут подать заявление на получение разрешения на работу.

Как долго я могу оставаться в США по программе « Единство для Украины» ?

Лица, получившие условно-досрочное освобождение в соответствии с этим процессом, обычно освобождаются условно-досрочно на срок, не превышающий двух лет.

Как мне поехать в Соединенные Штаты?

Лица, прошедшие первоначальный отбор, проверку и проверку безопасности, получат разрешение на поездку в Соединенные Штаты, действительное в течение 90 дней. После получения разрешения они будут нести ответственность за организацию и финансирование поездки в Соединенные Штаты. С этим разрешением физические лица смогут бронировать свои собственные коммерческие авиаперелеты напрямую из Европы в Соединенные Штаты. Лица, путешествующие в Соединенные Штаты, должны иметь действующий паспорт или, если ребенок не имеет собственного паспорта, должны быть включены в паспорт родителя и соблюдать требования к поездкам, изложенные Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в том числе предварительно -выездное тестирование на COVID-19.

Какова роль финансовой поддержки?

Украинцы должны иметь финансовую поддержку в США. Сторонники инициируют процесс « Единство для Украины », заполнив форму I-134 «Декларация о финансовой поддержке» и предоставив информацию о себе и украинском бенефициаре. Сторонники будут проверены правительством США, чтобы убедиться, что они могут поддержать украинцев и предотвратить возможную эксплуатацию.

Каждый украинец, обращающийся за разрешением на поездку в Соединенные Штаты с целью добиться условно-досрочного освобождения, должен получить поддержку от лица, проживающего в США, включая представителей неправительственных организаций. Каждый сторонник должен пройти проверку безопасности и проверку биографических данных и продемонстрировать достаточные финансовые ресурсы, чтобы «принимать, поддерживать и поддерживать» украинцев, которых они обязуются поддерживать.

Смогу ли я работать, когда приеду в США?

Да, лица, условно-досрочно освобожденные в Соединенные Штаты в соответствии с этим процессом, могут запросить разрешение на работу, заполнив форму I-765 «Заявление о разрешении на работу» в Службе гражданства и иммиграции США.

Для получения дополнительной информации о разрешении на работу в США посетите веб-сайт: https://www. uscis.gov/i-765 .

Как подать заявку в Uniting for Ukraine?

Сторонник — физическое лицо, проживающее в США, в том числе представители неправительственных организаций — должен сначала подать форму I-134, Декларацию о финансовой поддержке, в Службу гражданства и иммиграции США (USCIS) через онлайн-портал myUSCIS. Сторонники также должны указать конкретную информацию об украинском бенефициаре, которого они намерены поддержать. Как только сторонник будет подтвержден USCIS, украинские бенефициары получат уведомление от USCIS о следующих шагах в процессе получения разрешения на поездку в Соединенные Штаты и ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Будут ли украинцы проверяться перед въездом в США? В рамках этого процесса люди будут предоставлять биографические и биометрические данные правительству США для целей проверки безопасности. Людей будут проверять по ряду межведомственных разведывательных, правоохранительных и контртеррористических холдингов. Любой, кто не пройдет проверку безопасности, проведенную за границей, не будет допущен к поездке в Соединенные Штаты.

По прибытии в порт въезда каждое лицо будет проверено Таможенной и пограничной службой США (CBP) и пройдет дополнительный досмотр и проверку, включая биометрическую проверку. Любое лицо, которое будет установлено, что оно представляет угрозу национальной или общественной безопасности, будет передано в иммиграционную и таможенную службу США (ICE).

Требуются ли вакцины? Лица, которые хотят получить разрешение на поездку в Соединенные Штаты в рамках процесса « Единство для Украины », должны будут подтвердить предварительную вакцинацию против кори, полиомиелита и COVID-19. Лица, ранее не вакцинированные, должны будут получить первую дозу необходимых вакцин до получения разрешения на въезд в Соединенные Штаты. Кроме того, все лица в возрасте двух лет и старше должны будут пройти медицинское обследование на туберкулез, включая тест на высвобождение гамма-интерферона (IGRA), в течение двух недель после прибытия в Соединенные Штаты. Граждане Украины должны будут соответствовать другим требованиям к поездкам, изложенным Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC), включая тестирование на COVID-19 перед отъездом.

Должны ли украинцы находиться в определенном месте, чтобы подать заявку на участие в программе « Единство для Украины » ?

Этот процесс направлен на поддержку украинцев, которые недавно были перемещены в результате вторжения России и бежали из Украины после 11 февраля 2022 года. Мы ожидаем, что большинство подходящих украинцев будут в соседних странах или других странах ЕС. Тем не менее, граждане Украины в других местах также имеют право на участие в программе « Единство за Украину » .

Сколько украинцев получат право на участие в программе « Единство за Украину » ?

Количество украинцев, потенциально имеющих право на участие в программе « Единство за Украину », будет определяться широтой поддержки, которую сторонники из США готовы и могут предоставить. Поэтому мы не можем оценить конкретное количество потенциальных украинских бенефициаров.

В поддержку приверженности президента Байдена предоставлению законных путей перемещения украинцев, перемещенных в результате российского вторжения в Украину, правительство США примет 100 000 украинцев и других лиц, спасающихся от российской агрессии. Мы выполним это обязательство с помощью всего спектра правовых путей, включая гуманитарное условно-досрочное освобождение, иммиграционные и неиммиграционные визы, Программу приема беженцев в США и новые процессы, такие как «Единство для Украины » .

Сколько времени займет процесс? Мы ожидаем, что процесс будет довольно быстрым, но DHS не может точно сказать, сколько времени он займет.

Имеют ли право на участие в программе « Единство за Украину » украинские дети, которые хотят приехать в Соединенные Штаты без родителей или законных опекунов ?

Не на этот раз. В соответствии с Законом о повторном разрешении на защиту жертв торговли людьми от 2008 года (TVPRA) любой ребенок в возрасте до 18 лет, которого не сопровождает их родитель или законный опекун, как правило, должен быть передан в Министерство здравоохранения и социальных служб (HHS) и проверен на предмет защиты. против эксплуатации и злоупотреблений. Спонсоры должны быть проверены, прежде чем этот ребенок может быть освобожден и воссоединен. В результате дети, путешествующие самостоятельно или со взрослым, не являющимся родителем или не являющимся законным опекуном, в настоящее время не имеют права на этот процесс. Мы работаем над созданием других механизмов, разрешающих поездки уязвимых детей и опекунов с соответствующими гарантиями.

Что будет с украинцами, которые прибудут на юго-западную границу? С 25 апреля 2022 года гражданам Украины, которые находятся в сухопутных портах въезда на юго-западной границе США без действующей визы или без предварительного разрешения на въезд в Соединенные Штаты через программу « Единство для Украины» , может быть отказано во въезде, и им будет предложено подать заявление в рамках этой процедуры.

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