



Причини вибухів у Молдові - 26.04.2022 12:32

У Тирасполі з гранатометів обстріляли будівлю міністерства держбезпеки Придністров'я

Причиною вибухів у будівлі Міністерства державної безпеки невизнаної Придністровської Молдавської республіки стали постріли з протитанкових гранатометів. Про це повідомляє ТАРС із посиланням на Міністерство внутрішніх справ ПМР.

Спецслужби республіки поки не мають відомостей, хто стояв за атакою на відомство. Вибухом вибило вікна на верхніх поверхах, було пошкоджено фасад будівлі, проте постраждалих серед співробітників відомства чи мирних жителів немає.

Як стверджують у міністерстві, територія, що зараз прилягає до будівлі, оточена співробітниками міліції. У будівлі працюють сапери, вони вивчають його щодо інших вибухових пристроїв.

Про вибух у МДБ Тирасполя стало відомо увечері 25 квітня. Найвище керівництво ПМР поки не давало оцінки події.

У Кишиневі вибухи в Тирасполі пояснили протистоянням внутрішніх сил у Придністров'ї. А Лідер Придністров'я закликав Кишинів не піддаватися на провокації. ища рада безпеки (ВСБ) Молдови у зв'язку з вибухами, що відбулися в невизнаній Придністровській молдавській республіці, рекомендувала держустановам підвищити пильність, а громадян закликає зберігати спокій, повідомила президент Молдови Майя Санду; інциденти у ПМР вона пояснила результатом протистояння внутрішніх сил у Придністров'ї.

"Ці вибухи сталися на території, яка непідконтрольна конституційній владі Молдови. Але це територія Республіки Молдова, там проживають громадяни Республіки Молдова. І ми зацікавлені в тому, щоб на берегах Дністра був мир і спокій", - заявила Санду на брифінгу у вівторок. засідання ВСБ у зв'язку із загостренням у Придністров'ї.

Вона розцінила інциденти у ПМР як результат "внутрішніх протиріч різних угруповань у Придністров'ї, які зацікавлені у дестабілізації ситуації".

Санду наголосила, що "Молдавія рішуче засуджує будь-які спроби дестабілізації ситуації" та "послідовно виступає за мирне врегулювання придністровського конфлікту виключно політичними засобами".

"Ми виступаємо за врегулювання цього конфлікту виключно мирними засобами, шляхом переговорів. Нам важливо зберегти мир у Молдові. Ми закликаємо всіх не провокувати нові ризики та загрози безпеці", - сказала Санду.

Вона повідомила, що ВСБ за підсумками засідання у вівторок дав кілька рекомендацій державним установам: збільшити інтенсивність перевірок транспорту поблизу зони безпеки на березі Дністра (контролюється спільними миротворчими силами Молдови, Росії та Придністров'я – ІФ); підвищити інтенсивність патрулювання та перевірок на території Молдови та на кордоні країни; підвищити рівень оповіщення щодо безпеки об'єктів критичної інфраструктури; підвищити рівень готовності всіх установ, які відповідають за забезпечення громадського порядку та безпеки.

Раніше у вівторок на телерадіоцентрі в Придністров'ї сталося два вибухи, внаслідок яких пошкоджено антени, що ретранслюють радіосигнали в ефірі. Також повідомляється про вибух в одній із військових частин. Напередодні сталося кілька вибухів у приміщенні Міністерства держбезпеки Придністров'я. Встановлено, що стріляли із ручного протитанкового гранатомета. Постраждалих нема.

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